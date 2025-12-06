उत्तराखंड में चला धामी सरकार का Bulldozer, सरकारी जमीन पर बना अतिक्रमण ढहाया

जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम देहरादून ने शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त कराया। अभियान सुबह से ही निगम की टीम, पुलिस बल एवं जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में चलाया गया। इस दौरान चार भवन ध्वस्त किए गए और बड़े पैमाने पर जमीन से कब्जे हटाए।

हली कार्रवाई मौजा कारगी ग्रांट के खसरा नंबर 121 में की गई, जहां निगम की भूमि पर अवैध रूप से बने चार भवनों को तोड़कर लगभग 700 वर्गमीटर जमीन को मुक्त कराया गया। लंबे समय से चल रहे इस अतिक्रमण की शिकायतों के बाद निगम ने नोटिस जारी करते हुए विधिक प्रक्रिया पूरी की और आज कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई मौजा धोरणखास में की गई, जहां नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए पुस्ते (रिटेनिंग वाल) को ध्वस्त किया गया।