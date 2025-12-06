Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में चला धामी सरकार का Bulldozer, सरकारी जमीन पर बना अतिक्रमण ढहाया

    By Vijay Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    देहरादून नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो क्षेत्रों में अवैध निर्माण ध्वस्त किए। कारगी ग्रांट में चार भवन तोड़े गए, जिससे 700 वर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कारगी में 700 वर्गमीटर भूमि पर लिया कब्जा. File

    जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम देहरादून ने शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त कराया। अभियान सुबह से ही निगम की टीम, पुलिस बल एवं जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में चलाया गया। इस दौरान चार भवन ध्वस्त किए गए और बड़े पैमाने पर जमीन से कब्जे हटाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हली कार्रवाई मौजा कारगी ग्रांट के खसरा नंबर 121 में की गई, जहां निगम की भूमि पर अवैध रूप से बने चार भवनों को तोड़कर लगभग 700 वर्गमीटर जमीन को मुक्त कराया गया। लंबे समय से चल रहे इस अतिक्रमण की शिकायतों के बाद निगम ने नोटिस जारी करते हुए विधिक प्रक्रिया पूरी की और आज कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई मौजा धोरणखास में की गई, जहां नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए पुस्ते (रिटेनिंग वाल) को ध्वस्त किया गया।

    इस कार्रवाई से करीब ढाई बीघा भूमि को कब्जामुक्त किया गया, जिसे भविष्य में सार्वजनिक हित के कार्यों में उपयोग करने की योजना है। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त रखा जा सके।

    नगर आयुक्त की ओर से कड़े निर्देश मिलने के बाद भूमि अनुभाग सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त करने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई कर रही है। साथ ही उक्त जमीनों पर बाउंड्रीवाल करने की योजना है।

    यह भी पढ़ें- Bokaro में तीन दिन से गरज रहा बुलडोजर, योगी राज की तरह हेमंत सरकार में कार्रवाई से सकते में अतिक्रमणकारी

    यह भी पढ़ें- संभल के चंदौसी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नालियों पर से हटाया कब्जा

    यह भी पढ़ें- बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम' ब्रेक! आजम खान के करीबी के बरातघर ध्वस्तीकरण पर SC का स्टे, 10 दिसंबर तक राहत