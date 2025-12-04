Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम' ब्रेक! आजम खान के करीबी के बरातघर ध्वस्तीकरण पर SC का स्टे, 10 दिसंबर तक राहत

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    बरेली में आजम खान के करीबी सरफराज वली खान के अवैध बरातघर एवाने-ए-फरहत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रोक दी गई। सुप्रीम क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सुप्रीम कोर्ट के स्‍टे के बाद वापस लौटता बुलडोजर

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सूफी टोला में आजम खान के करीबी सरफराज वली खान के अवैध बरातघर एवाने-ए-फ़रहत के विरुद्ध तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही स्वजन अधिवक्ताओं संग सुप्रीम कोर्ट का स्टे लेकर पहुंच गए। बीडीए और प्रशासन के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कार्रवाई रोकने की अपील की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीडीए के अधिकारियों ने स्टे आर्डर को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही बुलडोजर कार्रवाई रोक दी। बीडीए की कार्रवाई रुकने से पीड़ित ने राहत की सांस ली। उधर बीडीए ने कार्रवाई में बाधा नहीं आए इसके लिए पहले से ही हाइकोर्ट में कैविएट दायर करने का दावा क‍िया है। शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए ने अभियान चला रखा है।

    इसी क्रम में शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में सपा नेता आजम खान और मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध गुड मैरिज हाल और एवाने-ए- फरहत बरातघर के विरुद्ध अक्टूबर-2011 में पारित ध्वस्तीकरण आदेश का पालन कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। सकरी गली और घनी बस्ती में बने दोनों अवैध बरातघरों के विरुद्ध मंगलवार से शुरू हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई गुरुवार को जारी रही।

    गुरुवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होती उसके कुछ देर बाद एवाने-ए-बरातघर के मालिक और आज़म के करीबी सरफराज अपने अधिवक्ता वैभव माथुर के साथ सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर लेकर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्रवाई को तुरंत रोकने और दस दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिखाया। इस पर अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का स्टे देखने के बाद कार्रवाई को तुरंत ही स्थगित कर दिया।

    दस दिसंबर तक हाइकोर्ट में बात रखने का दिया समय

    पीड़ित सरफराज के अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि प्रशासन की ओर से हो रही कार्रवाई को रोकने की अपील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कि लेकिन प्रकरण को हाइकोर्ट इलाहाबाद में रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए दस दिसंबर तक एवाने- ए- फरहत बरातघर के विरुद्ध कार्रवाई स्थगित करने का आदेश दिया है।

     

    एवाने-ए-फ़रहत बरातघर के मालिक सरफराज की ओर से सुप्रीम कोर्ट का स्टे आर्डर दिखाया गया है, जिसका अनुपालन कर कार्रवाई को दस दिसंबर तक स्थगित किया गया है।

    - अजीत कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, बीडीए


    यह भी पढ़ें- बरेली में दूसरे दि‍न भी आजम खान के करीब‍ियों पर बुलडोजर की कार्रवाई, सरफराज और राश‍िद के अवैध निर्माण ध्वस्त