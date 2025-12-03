हाजी इकराम और नासिर के अवैध निर्माण ध्वस्त! बरेली में आजम खान के करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी
बरेली में आजम खान के करीबियों के अवैध निर्माण पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चला। बरेली विकास प्राधिकरण ने हाजी इकराम और बिल्डर नासिर के अवैध निर्माणों क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को मौलाना और आजम ख़ान के करीबी सरफराज के गुड मैरेज हाल और राशिद के एवाने-ए- फरहत बरातघर पर बुलडोजर चला दिया गया।
60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बच गया था।
देर शाम तक चली कार्रवाई के बाद दोनों अवैध निर्माण के 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बच गया। इस पर बीडीए की टीम ने बुधवार को फिर से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पोकलैंड लगा दिया।
एवान-ए-फरहत शादी हाल की छत से उतारा जा रहा टावर का सामान।
भारी पुलिसबल तैनात
भारी पुलिसबल को आसपास तैनात कर दिया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी पूरे घटनाक्रम को लेकर निगरानी रखी जा रही है।
शहर को उपद्रव की आग में झोंकने की कोशिश की गई
शहर में 26 सितंबर को ‘आई लव मोहम्मद’ के नाम पर जबरन प्रदर्शन कर शहर को उपद्रव की आग में झोंकने की कोशिश की गई। इससे शहर में इंटरनेट सेवा तक बाधित करनी पड़ी। इसमें पुराना शहर, श्यामगंज और बारादरी क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पत्थरबार शामिल थे। श्यामगंज में एसएसपी अनुराग आर्य ने लाठी चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई कर नजीर पेश करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद बरेली पुलिस ने कोतवाली में पांच मुकदमे, बारादरी में दो, प्रेमनगर, कैंट, किला में एक-एक मुकदमे दर्ज कर मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर समेत 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
