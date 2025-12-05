Bokaro में तीन दिन से गरज रहा बुलडोजर, योगी राज की तरह हेमंत सरकार में कार्रवाई से सकते में अतिक्रमणकारी

जागरण संवाददाता, बोकारो। Bokaro News:बुलडोजर अभियान अब केवल यूपी में योगी राज और भाजपा शासित राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है। झारखंड में भी यह तेजी से जारी है। झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, यहां भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बोकारो जिले में तीन दिन से बुलडोजर चल रहा है।



गुरुवार को सेक्टर–4 सिटी सेंटर में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। लक्ष्मी मार्केट की कई अवैध दुकानों को जेसीबी मशीनों से ढहा दिया गया। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर बोकारो पुलिस का पक्ष रखते हुए बताया कि नगर सेवा भवन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सार्वजनिक स्थानों और सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को हटाया।



एसपी ने कहा कि टीम ने पहले मौके पर मौजूद लोगों को अतिक्रमण के नुकसान और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया और फिर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम यातायात देने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।