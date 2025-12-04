Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल के चंदौसी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नालियों पर से हटाया कब्जा

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नालियों पर से अवैध कब्जे हटाए। बुलडोजर की मदद से किए गए इस अभिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर में गुरुवार को नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नालियों पर किए गए स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण पर ध्वस्त किया गया। अभियान की शुरुआत फव्वारा चौक से हुई। बुलडोजर चलाकर दोनों ओर नालियों पर बने प्लेटफार्म, बढ़ाए गए दुकान के शेड और सड़क पर फैलाए गए ठेले आदि हटाए गए। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों ने विरोध और नोकझोंक का प्रयास भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    नगर पालिका ने मौके पर ही अतिक्रमण करने वालों के चालान काटते हुए 16,500 रुपये का जुर्माना वसूला। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर भारी दंड लगाया जाएगा। अभियान फव्वारा चौक से आगे बढ़ते हुए मुरादाबाद गेट, हुसैनी बाजार, घंटाघर, फड़याई बाजार और ब्रह्मबाजार तक चला।

    घंटाघर क्षेत्र में वर्षों से सड़क पर लग रही सब्जी मंडी और फल विक्रेताओं के ठेले भी हटाए गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गरमाया रहा। अधिशासी अधिकारी धर्मराज राम ने बताया कि नालियों पर अतिक्रमण होने से सफाई नहीं हो पाती, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल जाता है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य हो गई।

    उन्होंने बताया कि स्थायी अतिक्रमण करने वालों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, जिसके बाद कार्रवाई और कड़ी होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। अभियान में सीओ मनोज कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी, कर निरीक्षक ऋषभ सिंह, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक सुनील कुमार, प्रियंका सिंह सहित नगरपालिका की टीम मौजूद रही।

    नगर में फैली विनय मिश्रा के लौटने की अफवाह

    अतिक्रमण हटाने और तेज-तर्रार कार्रवाइयों से प्रसिद्ध हुए एसडीएम विनय मिश्रा गुरुवार दोपहर अनायास ही चर्चाओं का विषय बन गए। जैसे की नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची किसी ने अफवाह उड़ा दी कि विनय मिश्रा फिर आ गए हैं। हालांकि टीम को देखकर इन अफवाहों पर विराम लग गया। दरअसल पिछली बार एसडीएम का चार्ज लेते ही विनय मिश्रा ने नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया था। लोग इस अभिनाय को पुनरावृत्ति समझ रहे थे।