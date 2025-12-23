अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सबूत मांगने पर पीठ दिखा गई VIP का राग अलापने वाली कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को लेकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो के बाद सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस हत्याकांड में वीआइपी का राग अलापने वाली कांग्रेस समय पर सबूत मांगने पर पीठ दिखा गई।

यदि कांग्रेस गंभीर होती तो न्यायालय में साक्ष्यों के साथ बयान दे सकती थी, लेकिन न तो उसने तब वीआइपी का नाम बताया और न ही अब बता रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपुष्ट और छेड़छाड़ के आरोप वाले वीडियो पर कांग्रेस शर्मनाक राजनीति कर रही है।

भट्ट ने कहा कि यह घटना सामने आते ही मुख्यमंत्री धामी ने इसका संज्ञान लिया और आरोपितों को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। अंकिता हत्याकांड की कड़ी जांच का ही नतीजा रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। अंकिता के स्वजन के मन के मुताबिक सरकारी वकील दिए गए और उनकी हर मांग को पूरा किया गया। सरकार का प्रयास रहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी पैरवी की गई कि अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्टंटबाजी के चक्कर में जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका का निर्वहन नही कर रही है। चुनाव से पहले इस मामले में वीआइपी का राग अलापकर कांग्रेस अपनी नाकामी से ध्यान हटा रही है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वीआइपी कौन है और उसने बयानबाजी के बजाय न्यायालय को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। अंकिता की असली अपराधी कांग्रेस है। जनता ने अंकिता की लड़ाई लडऩे के लिए भाजपा को आशीर्वाद दिया।

भट्ट ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो में जिनके बयान और आडियो का जिक्र कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वे रोज अपने बयान, झगड़े, फिर समझौता और बयान बदलने के लिए जाने जाते हैं। इसे राजनीतिक हथियार बनाने का अनैतिक कार्य कांग्रेस कर रही है।

इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिस व्यक्ति का आडियो बताया जा रहा है, उसने आरोप लगाया है कि एआइ की मदद से उसकी आवाज के साथ छेड़छाड़ कर आडियो तैयार की गई। उसने आरोपी के मोबाइल की जांच की मांग की है। उस पर कार्रवाई के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।