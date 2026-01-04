Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंकिता हत्याकांड : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले- इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही कांग्रेस

    By Kedar Dutt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:57 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के अंकिता हत्याकांड पर विरोध प्रदर्शनों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्याय के ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कांग्रेस को अंकिता को न्याय से कोई वास्ता नहीं, बल्कि वह अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए अंकिता हत्याकांड जैसे संवेदनशील मुद्दे को कांग्रेस राजनीतिक हथियार बना रही है।

    विरोध प्रदर्शनों में लहराए जा रहे राजनीतिक दलों के झंडों में विपक्ष और वर्ष 2027 की नई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले व्यक्तियों की नीयत स्पष्ट नजर आती है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने मजबूत पैरवी कर इस हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलायी। विपक्ष को इसमें कुछ चूक लगती है तो वह न्यायालय को तथ्यों से अवगत करा सकता है।

    भट्ट ने कहा कि देहरादून समेत अन्य स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की अराजकता की गई, वह राज्य के माहौल को खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को बच्चों की गलती बताने वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन इस संवेदनशील मुद्दे पर जारी राजनीति के स्तर को दर्शाता है।

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सुनियोजित रणनीति के तहत भाजपा सरकार और संगठन की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। दिवंगत बेटी की हत्या के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर अफवाह और साजिशन झूठ फैला रहा है।कांग्रेस नेता लगातार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अब इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर घृणित राजनीति कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि कथित वीआइपी को लेकर जांच एजेंसी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है और न्यायालय में हर स्थिति साफ हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी वीआईपी को लेकर तमाम आरोप लगा चुकी है और जब उसे सफलता नही मिली तो वह नये नाम लेकर मैदान में उतरी। न्यायालय में स्थिति स्पष्ट होने के बाद जनता की अदालत में भी उसे मुह की खानी पड़ी है।

    उन्होंने कहा कि पुलिस वीआइपी और रिसार्ट तोड़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। रिसार्ट टूटने से सुबूत नष्ट नही हुए, बल्कि एसआइटी ने सावधानीपूर्वक सभी सुबूत एकत्रित कर लिए थे, जो दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद इस संवेदनशील मुद्दे को हवा देना और इस आड़ में भाजपा के बडे़ नेताओं को बदनाम कर निजी स्वार्थ के लिए जनाक्रोश उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष की कोशिश है कि किसी तरह इस संवेदनशील मुद्दे की आड़ में प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। ऐसे षड्यंत्र रच कर कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं।

    यह भी पढ़ें- हरिद्वार में ‘अंकिता को न्याय दो’ पदयात्रा, EX CM हरीश रावत बोले- 'जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चुप नहीं बैठेंगे'

    यह भी पढ़ें- पुलकित, सौरभ व अंकित ने बनाया था 'एक्स्ट्रा सर्विस' का दबाव, अंकिता ने सहमति नहीं दी तो दिया अपराध को अंजाम