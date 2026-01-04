Language
    हरिद्वार में ‘अंकिता को न्याय दो’ पदयात्रा, EX CM हरीश रावत बोले- 'जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चुप नहीं बैठेंगे'

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:18 PM (IST)

    पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार में 'अंकिता को न्याय दो' पदयात्रा निकाली गई। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस यात्रा मे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में निकाली गई अंकिता को न्याय दो पदयात्रा। 

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में अंकिता को न्याय दो पदयात्रा शिवमूर्ति से कोतवाली हरिद्वार तक निकाली गई।

    न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियां असुरक्षित हैं और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर है जो हमारे लिए शर्म की बात है, हमारी स्पष्ट मांग हैं कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे।

    न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई आज उन्हीं के राज में बेटियां इन्हीं के नेताओं से असुरक्षित हैं।

    स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं घट रही है और भाजपा सरकार की चुप्पी से पूरा उत्तराखंड आंदोलनरत हैं और भारी रोष में है।

    इस दौरान पूर्व प्रदेश महासचिव वरुण बालियान और वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि भाजपा सरकार को चाहिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआइ जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराएं। जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

    वहीं, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू मिश्रा और महिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लता जोशी ने कहा कि जब तक हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।

    पूर्व राज्यमंत्री संजय पालीवाल और वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पूरे उत्तराखंड की जनता आंदोलनरत हैं। वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा और वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियां असुरक्षित हैं। जिस कारण पूरे उत्तराखंड में रोष है और जब तक इस न्याय की लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे।

    न्याय यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व विधायक रामयश सिंह, ब्लाक अध्यक्ष विकास चंद्रा, महानगर कांग्रेस महासचिव राजीव भार्गव, पार्षद महावीर वशिष्ठ, हिमांशु गुप्ता,रविश भटीजा,मनोज सैनी, अनिल भास्कर, नितिन तेश्वर,नमन अग्रवाल, विकास सिंह, रचना शर्मा, नलिनी दीक्षित, अंजू द्विवेदी, एनएसयूआइ महानगर अध्यक्ष याज्ञिक वर्मा, हरद्वारी लाल, मनोज जाटव, समर्थ अग्रवाल, निखिल सौदाई, नवीन भाटिया,आशु भारद्वाज, उदित विद्याकुल, कार्तिक शर्मा, मार्कण्डेय सिंह, गार्गी राय, मोहित अरोड़ा, सत्यम शर्मा, मकबूल कुरैशी, वसीम सलमानी, अयान सैफी , दीपक टण्डन, पूर्व पार्षद उपेंद्र कुमार, विक्रम शाह, सोम त्यागी, सीपी सिंह, रवि बाबू शर्मा , अरूण चौहान, सतेंद्र वर्मा, अंकुर सैनी,यश शर्मा, अनिल कुमार आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

