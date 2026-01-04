पुलकित, सौरभ व अंकित ने बनाया था 'एक्स्ट्रा सर्विस' का दबाव, अंकिता ने सहमति नहीं दी तो दिया अपराध को अंजाम
एसआइटी के एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी पर 'एक्स्ट्रा सर्विस' का दबाव बनाने की बात स्वीकार की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: एसआइटी के एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान रिसार्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर व असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अंकिता पर 'एक्स्ट्रा सर्विस' देने का दबाव बनाया।
अंकिता ने इसके लिए मना किया तो आरोपितों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। कर्मचारियों से पूछताछ में यह भी पुष्टि हुई कि अंकिता मानसिक रूप से परेशान थी और वह वहां से जाना चाहती थी, मगर आरोपित उसे जबरन अपने साथ ले गए।
किसी भी कर्मचारी ने अंकिता के सुरक्षित लौटने की पुष्टि नहीं की। आरोपितों के रिमांड के दौरान बताए गए स्थान की निशानदेही के आधार पर ही शव की बरामदगी की गई।
उन्होंने बताया कि उर्मिला सनावर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। उर्मिला सनावर की ओर से पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन प्रस्तुत पत्र में कोई स्पष्ट पता अंकित नहीं है।
पुलिस ने उनसे अपील की है कि वह जांच में सहयोग के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित हों। यदि उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। मार्च 2025 के एक पुराने प्रकरण में उनके विरुद्ध हाल ही में समन जारी हुआ है, जिसका अंकिता भंडारी प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।
प्रकरण के संबंध में साक्ष्य हैं तो पुलिस को दें
पुलिस ने मीडिया एवं आमजन से अपील की है कि यदि इस प्रकरण से संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास कोई अतिरिक्त साक्ष्य अथवा जानकारी उपलब्ध है, तो वह पुलिस को उपलब्ध कराए, ताकि सत्य के आधार पर जांच को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच पूर्णतः निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई है तथा किसी भी व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी प्रकरण : एक बार फिर पुलिस ने किया स्पष्ट, इस मामले में कोई VIP नहीं है संलिप्त
यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्याकांड : CBI जांच की मांग को पूर्व मंत्री हरक के नेतृत्व में गरजे कांग्रेसी, निकाला जुलूस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।