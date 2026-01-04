पुलकित, सौरभ व अंकित ने बनाया था 'एक्स्ट्रा सर्विस' का दबाव, अंकिता ने सहमति नहीं दी तो दिया अपराध को अंजाम

जागरण संवाददाता, देहरादून: एसआइटी के एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान रिसार्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर व असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अंकिता पर 'एक्स्ट्रा सर्विस' देने का दबाव बनाया।

अंकिता ने इसके लिए मना किया तो आरोपितों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। कर्मचारियों से पूछताछ में यह भी पुष्टि हुई कि अंकिता मानसिक रूप से परेशान थी और वह वहां से जाना चाहती थी, मगर आरोपित उसे जबरन अपने साथ ले गए।

किसी भी कर्मचारी ने अंकिता के सुरक्षित लौटने की पुष्टि नहीं की। आरोपितों के रिमांड के दौरान बताए गए स्थान की निशानदेही के आधार पर ही शव की बरामदगी की गई। उन्होंने बताया कि उर्मिला सनावर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। उर्मिला सनावर की ओर से पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन प्रस्तुत पत्र में कोई स्पष्ट पता अंकित नहीं है।

पुलिस ने उनसे अपील की है कि वह जांच में सहयोग के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित हों। यदि उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे की आशंका है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। मार्च 2025 के एक पुराने प्रकरण में उनके विरुद्ध हाल ही में समन जारी हुआ है, जिसका अंकिता भंडारी प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।