एंजेल चकमा हत्या प्रकरण: पुलिस को नहीं मिला चाकू, आरोपित की धरपकड़ को नेपाल में दबिश

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या में प्रयुक्त चाकू को सेलाकुई थाने की पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है। जबकि इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपितों से इस संबंध में पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आरोपितों से पूछताछ के आधार पर मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर फरार चल रहे एक अन्य आरोपित की धरपकड़ को पुलिस नेपाल में दबिश दे रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष पीडी भट्ट का कहना है कि छात्र की हत्या के आरोपित यज्ञराज अवस्थी निवासी गांव कंचनपुर झलारी नगर पालिका कृष्णापुर जिला कंचनपुर (नेपाल) की तलाश के लिए पुलिस टीम नेपाल गई है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उस पर 25 हजार का इनाम घोषित कर चुकी है।

गौरतलब है कि अभद्रता व जाति सूचक शब्द कहने का विरोध करने पर त्रिपुरा निवासी छात्र एंजेल चकमा की कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। नौ दिसंबर को सेलाकुई में हुई इस वारदात के बाद यज्ञराज नेपाल भाग गया था।

थाना सेलाकुई में मृतक के भाई माइकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद चकमा निवासी नंदानगर नियर गैस गोदाम त्रिपुरा ने तहरीर दी थी। इस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब तक गिरफ्तार आरोपितों में मणिपुर निवासी युवक भी शामिल है।