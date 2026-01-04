Language
    शवों पर से उतारे गए रजाई-गद्दों को नया बनाकर बेच रहे थे आरोपित, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:47 PM (IST)

    डोईवाला पुलिस ने मृत व्यक्तियों के उपयोग किए गए रजाई-गद्दों को नया बनाकर बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। रानीपोखरी में अमित सिंह की श ...और पढ़ें

    मृतको के रजाई गद्दे बेचने के मामले में गिरफ्तार आरोपित।

    संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला : पुलिस ने मृतकों के फेंके रजाई-गद्दों को नया बनाकर बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस कृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने को लेकर भी लोगों में खासा गुस्सा है।

    रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि तीन जनवरी को अमित सिंह, निवासी डांडी रानीपोखरी ने लिखित शिकायत देकर बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र से मृत लोगों के ऊपर डाले गए रजाई-गद्दों को एकत्र कर उनकी कपास को नई कपास में मिलाकर आम जनता को महंगे दामों में बेचा जा रहा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे क्षेत्र में रोष है।

    शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मन्सूरी क्लाथ हाउस रानीपोखरी चौक पर साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि संजय जो कि पुराने रजाई-गद्दों को एकत्र कर सलमान व हामिद अली को बेचता था।

    जिस पर हामिद व सलमान उक्त कपास में नई कपास मिलाकर उन्हें नया रूप देकर महंगे दाम पर जनता को बेच रहे थे। आरोपितों की पहचान सलमान व हामिद अली, दोनों निवासी थाना मंडी धनोरा, जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश हाल निवासी रानीपोखरी चौक, संजय निवासी नटराज पुल के नीचे ऋषिकेश के रूप में हुई है। पुलिस आरोपितों से और भी पूछताछ कर रही है।

