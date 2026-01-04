शवों पर से उतारे गए रजाई-गद्दों को नया बनाकर बेच रहे थे आरोपित, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला : पुलिस ने मृतकों के फेंके रजाई-गद्दों को नया बनाकर बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस कृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने को लेकर भी लोगों में खासा गुस्सा है।



रानीपोखरी थानाध्यक्ष विकेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि तीन जनवरी को अमित सिंह, निवासी डांडी रानीपोखरी ने लिखित शिकायत देकर बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र से मृत लोगों के ऊपर डाले गए रजाई-गद्दों को एकत्र कर उनकी कपास को नई कपास में मिलाकर आम जनता को महंगे दामों में बेचा जा रहा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे क्षेत्र में रोष है।