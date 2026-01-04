मुजफ्फरनगर में हिस्ट्रीशीटर सहित दो अपराधी गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी को ग्राम चौकडा-घिस्सूखेड़ा मार्ग से श्मशान के निकट से गिरफ्तार किया है।पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया। पुलिस ने आरोपित का चालान कर दिया है।

थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया ने बताया कि पुलिस चौकडा मार्ग पर संदिग्धों की तलाश में चैकिंग कर रही थी।तभी उन्हें सूचना मिली थी कि थाना-क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर अपराधी नदीम पुत्र मंजूर निवासी कुटेसरा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में चौकडा-घिस्सूखेड़ा मार्ग पर श्मशान घाट के निकट खडा है।

सूचना पर कुटेसरा चौकी प्रभारी नन्दकिशोर शर्मा ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गये आरोपित के पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है।

आरोपित पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। वही बिरालसी चौकी प्रभारी कुलदीप परिहार द्वारा सूचना पर हरनाकी जाने वाली पुलिया से संदिग्ध घूम रहे शौकीन पुत्र तस्लीम निवासी मुहल्ला बाजारकला कस्बा व थाना चरथावल को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपित के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया।पुलिस ने दोनो आरोपितों का चालान कर दिया है।