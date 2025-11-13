Language
    Uttarakhand Panchayat By-Election: जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त, मतदान 20 नवंबर को होगा मतदान

    By Ganesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    उत्तराखंड में पंचायत उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज़ोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है ताकि वे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

    चंपावत जिले में 1702 वार्ड सदस्यों के लिए उप चुनाव होना है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, चंपावत । त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्ति हो गए हैं। क्षेत्र पंचायत चंपावत के लिए एसडीएम आकाश जोशी जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। लोहाघाट के लिए एसडीएम अनुराग आर्य व बाराकोट के लिए पशु चिकित्साधिकारी डा. राहुल कुमार जोशी व पाटी के लिए बीईओ भारत जोशी जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।

    जोनल के भीतर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने सभी से पारदर्शिता व शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो चुकी है। मतदान 20 नवंबर को होना है। मतगणना 22 नवंबर को होगी। चंपावत जिले में 1702 वार्ड सदस्यों के लिए उप चुनाव होना है।

