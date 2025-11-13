Uttarakhand Panchayat By-Election: जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त, मतदान 20 नवंबर को होगा मतदान

संवाद सहयोगी, जागरण, चंपावत । त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्ति हो गए हैं। क्षेत्र पंचायत चंपावत के लिए एसडीएम आकाश जोशी जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। लोहाघाट के लिए एसडीएम अनुराग आर्य व बाराकोट के लिए पशु चिकित्साधिकारी डा. राहुल कुमार जोशी व पाटी के लिए बीईओ भारत जोशी जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।