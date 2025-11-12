Uttarakhand Panchayat By-Election: त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव में नामांकन गुरुवार से, तैयारियां पूरी

जागरण संवाददाता, पौड़ी। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने इसके लिए 15 आरओ और 45 एआरओ तैनात किए हैं। जिले के पांच विकासखंडों में प्रधान के पांच और ग्राम पंचायत सदस्य के 6,083 पद रिक्त हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद पौड़ी में गुरुवार से त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिला निर्वाचन विभाग (पंचायत) पौड़ी ने नामांकन को लेकर सभी तैयारियों को अमलीजामा पहना दिया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ललित मोहन गोदियाल ने बताया कि उप चुनाव में 13 व 14 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी। इसको लेकर जिले के 15 विकासखंड मुख्यालयों में नामांकन कक्ष बना लिए गए हैं। साथ ही आरओ व एआरओ तैनात कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।