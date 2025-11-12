Uttarakhand Panchayat By-Election: त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव में नामांकन गुरुवार से, तैयारियां पूरी
जागरण संवाददाता, पौड़ी। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने इसके लिए 15 आरओ और 45 एआरओ तैनात किए हैं। जिले के पांच विकासखंडों में प्रधान के पांच और ग्राम पंचायत सदस्य के 6,083 पद रिक्त हैं।
जनपद पौड़ी में गुरुवार से त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिला निर्वाचन विभाग (पंचायत) पौड़ी ने नामांकन को लेकर सभी तैयारियों को अमलीजामा पहना दिया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ललित मोहन गोदियाल ने बताया कि उप चुनाव में 13 व 14 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी। इसको लेकर जिले के 15 विकासखंड मुख्यालयों में नामांकन कक्ष बना लिए गए हैं। साथ ही आरओ व एआरओ तैनात कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
बताया कि विकासखंड थलीसैंण में बीडीओ सुदर्शन सिंह बुटोला, नैनीडांडा में प्रमोद चंद्र पांडेय, बीरोंखाल में जयपाल पयाल, रिखणीखाल में देवेश पंत, पोखड़ा में सूर्य प्रकाश शाह को आरओ बनाया गया है।
गोदियाल ने बताया कि यमकेश्वर ब्लाक में बीडीओ दृष्टि आनंद, जयहरीखाल में रवि कुमार सैनी, द्वारीखाल में जयकृत सिंह बिष्ट, एकेश्वर में नरेश चंद्र सुयाल, कोट में अमित बिजल्वाण, पौड़ी में सौरभ हांडा, खिर्सू में हरेंद्र कोहली, कल्जीखाल में दिनेश नेगी, पाबौ में धूम सिंह व दुगड्डा में बीडी रतूड़ी को आरओ का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आरओ के साथ 3-3 एआरओ तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में ग्राम प्रधान के पांच और ग्राम पंचायत सदस्य के 6,083 पद रिक्त हैं।
