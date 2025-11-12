Uttarakhand Panchayat By-Election: 12 जिलों की पंचायतों में 12 दिन रहेगी चुनावी रंगत, ये है पूरा कार्यक्रम
उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल गरमा गया है। 32,959 पदों के लिए 13 नवंबर से नामांकन शुरू होंगे और 22 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और आचार संहिता लागू हो गई है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के खाली पदों पर चुनाव होगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंगलवार से वहां की फिजां में चुनावी गर्माहट घुल गई है। यह चुनावी रंगत 22 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होने तक जारी रहेगी। 32,959 पदों के उपचुनाव की प्रक्रिया 13 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसी वर्ष जुलाई में हुए थे। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 55587 पदों में से 32934 नामांकन न होने के कारण रिक्त रह गए थे। इसके चलते 4792 ग्राम पंचायतों में कोरम पूरा न होने के कारण पंचायत का गठन नहीं हो पाया है। इसके अलावा ग्राम प्रधान के 22, क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो और जिला पंचायत सदस्य का एक पद भी रिक्त है।
पंचायतों में रिक्त चल रहे इन पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार 13 व 14 नवंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और फिर तीन बजे से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 20 नवंबर को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतगणना 22 नवंबर को होगी।
आयोग की अधिसूचना के साथ ही संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी सोमवार को उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के चुनाव की प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों में होगी। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत सदस्य के एकमात्र रिक्त पद के उपचुनाव की प्रक्रिया वहां जिला पंचायत मुख्यालय में होगी।
इन पदों पर उपचुनाव
- जिला, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य
- अल्मोड़ा, 6241, 06, 00, 00
- ऊधम सिंह नगर, 938, 00, 00, 00
- चंपावत, 1702, 00, 00, 00
- नैनीताल, 2268, 00, 00, 00
- पिथौरागढ़, 2927, 02, 00, 00
- बागेश्वर, 1610, 00, 00, 00
- उततरकाशी, 1961, 01, 01, 00
- चमोली, 2812, 06, 01, 00
- टिहरी, 4170, 02, 00, 00
- देहरादून, 801, 00, 00, 00
- पौड़ी, 6068, 04, 00, 00
- रुद्रप्रयाग, 1436, 01, 00, 01
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।