Champawat Accident: बुझ गए न जाने कितने घरों के चिराग, ये दो कारण सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार

विनोद चतुर्वेदी, चंपावत। पहाड़ की सर्पीली सड़कों के हर मोड़ पर हमेशा दुर्घटना का खतरा रहता है। सामान्य तौर पर तेज गति, लापरवाही, नशे में ड्राइविंग, ओवर लोडिंग, सड़कों की खराब स्थिति और मोबाइल का इस्तेमाल जैसे कारण दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। गुरुवार की रात टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे पर बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण भी ओवर लोडिंग और चालक के नशे में होना बताया जा रहा है। इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पांच घायल हो गए।

बागधारा के पास हुआ यह हादसा इस वर्ष का पहला बड़ा हादसा है, जिसमें सबसे अधिक पांच जानें चले गई। इसी वर्ष चार नवंबर को लोहाघाट ब्लाक के डुंगराबोरा गांव में कार के खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था। नौ मई को बरेली से पिथौरागढ़ जा रही कार सिन्याड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई थी। 22 जून को पूर्णागिरि मार्ग पर गेंडाखाली के पास एक कार चालक ने दूसरी कार को टक्कर मार दी जिससे एक युवक की जान चली गई। इसी वर्ष 26 सितंबर को अमोड़ी-छतकोट-सिन्याड़ी मार्ग पर एक मैक्स वाहन सड़क पर ही पलट गया।

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। 11 यात्री चोटिल जरूर हो गए थे। इन सभी दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच में चालकों का नशे में होने और यातायात नियमों का पालन न करना पाया गया। नेशनल हाईवे से लेकर आंतरिक सड़कों में आए दिन होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं से बचाव के लिए परिवहन व पुलिस विभाग समय-समय पर रोड सेफ्टी अभियान चलाते हैं, लेकिन उसका प्रभावी असर देखने को नहीं मिलता।

बारातियों का वाहन खाई में गिरने से हुई थी 14 मौत पिछले पांच वर्षों के भीतर जिले में सबसे बड़ी भीषण सड़क दुर्घटना वर्ष 2022 में सूखीढांग-रीठा साहिब मोटर मार्ग पर हुई थी। टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी से लौट रहे बारातियों का मैक्स वाहन खाई में गिरने से उसमें सवार 16 में से 14 बारातियों की मौत हो गई थी। मृतकों में चार महिलाएं और एक पांच साल की बच्ची भी शामिल थी। यह दुर्घटना भी रात में 10 बजे हुई। मजिस्ट्रेटी जांच में दुर्घटना का कारण चालक को झपकी आना पाया गया था।