संवाद सहयोगी, लोहाघाट (चंपावत)। पिथौरागढ़ के सेराघाट से चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र में आई बरात में शामिल बरातियों से भरी बोलेरो खाई में गिरने से दूल्हे की बहन-भांजे व दो जीजा समेत पांच लोगों की मौत हो गई। कार में सवार पांच अन्य लोग घायल हो गए। गंभीर घायल दूल्हे के भाई भास्कर पंडा को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा गुरुवार मध्य रात्रि दो बजे के लगभग हुआ। सीएम पुष्कर धामी ने हादसे पर गहरा दु:ख जताते हुए घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए हैं। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं है। डीएम मनीष कुमार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को सेराघाट के किलोटा गांव से बालातड़ी बरात आई थी। विवाह संपन्न होने के बाद रात्रि 10 बजे बरात ने वापसी की। लगभग 105 किमी सफर करने बाद बाघ धारे के समीप वाहन संख्या यूके टीबी 2074 गहरी खाई में गिर गया। देर रात 3:50 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी मिली। पुलिस, एसडीआरएफ व प्रशासन की टीम ने घटना स्थल पहुंचकर राहत बचाव कार्य चलाया। हादसे में दूल्हे की बहन 28 वर्षीय भावना चौबे पत्नी सुरेश चौबे व उनके छह वर्षीय बेटे प्रियांशु चौबे निवासी स्याल्दे अल्मोड़ा, दूल्हे के जीजा 40 वर्षीय प्रकाश उनियाल व उनके भाई 35 वर्षीय केवल उनियाल निवासी रुद्रपुर, दूल्हे के दूसरे जीजा 32 वर्षीय सुरेश नौटियाल निवासी पंतनगर की मौके पर ही मौत हो गई।

दूल्हे के भाई भास्कर पंडा पुत्र सुरेश पंडा को जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने के बाद हायर सेंटर भेजा है। मृतक प्रकाश उनियाल के 12 वर्षीय बेटे धीरज उनियाल, मृतक भावना के पांच वर्षीय बेटे चेतन चौबे, लाखकोटी जिला पिथौरागढ़ निवासी 14 वर्षीय राजेश जोशी पुत्र उमेश जोशी, चालक 38 वर्षीय देवी दत्त पांडे पुत्र राम दत्त पांडे निवासी सल्ला भाटकोट सेराघाट को लोहाघाट उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। दोपहर बाद चालक को छोड़ तीन अन्य घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है।

चालक के विरुद्ध सौंपी तहरीर हादसे वाले वाहन को बरात के लिए बुक नहीं कराया गया था। दूल्हे के भाई पंकज पंडा ने बताया कि बुक किए वाहन मालिक ने अपना वाहन न भेजकर देवी दत्त को शादी में भेज दिया। बरात की अन्य गाड़ियां 40 किमी दूर पहुंच गई थी। तब किसी ने वाहन में सवार व्यक्ति को फोन किया। घटना की जानकारी होने पर बरात में शामिल एक वाहन मौके पर वापस आया। डा. विराज राठी ने बताया चालक के एल्कोमीटर से जांच (शराब सेवन का पता लगाना) की गई है। सेंपल हल्द्वानी भेजा है। दूल्हे के भाई ने चालक के विरुद्ध लोहाघाट थाने में तहरीर दी है।