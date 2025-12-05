Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Champawat Accident: दुल्‍हन को लेकर रात 10 बजे लौटी बरात, 105 किमी सफर के बाद मची चीख-पुकार; पांच की मौत

    By Ganesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    चंपावत में एक दुखद घटना घटी, जहां दुल्हन को लेकर लौट रही बरात 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे से खुशियों का माहौ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतकों में दूल्हे के दो जीजा भी शामिल, सेराघाट से चंपावत के बालातड़ी आई थी बरात। जागरण

    संवाद सहयोगी, लोहाघाट (चंपावत)। पिथौरागढ़ के सेराघाट से चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र में आई बरात में शामिल बरातियों से भरी बोलेरो खाई में गिरने से दूल्हे की बहन-भांजे व दो जीजा समेत पांच लोगों की मौत हो गई। कार में सवार पांच अन्य लोग घायल हो गए। गंभीर घायल दूल्हे के भाई भास्कर पंडा को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा गुरुवार मध्य रात्रि दो बजे के लगभग हुआ। सीएम पुष्कर धामी ने हादसे पर गहरा दु:ख जताते हुए घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए हैं। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं है। डीएम मनीष कुमार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को सेराघाट के किलोटा गांव से बालातड़ी बरात आई थी। विवाह संपन्न होने के बाद रात्रि 10 बजे बरात ने वापसी की। लगभग 105 किमी सफर करने बाद बाघ धारे के समीप वाहन संख्या यूके टीबी 2074 गहरी खाई में गिर गया। देर रात 3:50 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी मिली। पुलिस, एसडीआरएफ व प्रशासन की टीम ने घटना स्थल पहुंचकर राहत बचाव कार्य चलाया। हादसे में दूल्हे की बहन 28 वर्षीय भावना चौबे पत्नी सुरेश चौबे व उनके छह वर्षीय बेटे प्रियांशु चौबे निवासी स्याल्दे अल्मोड़ा, दूल्हे के जीजा 40 वर्षीय प्रकाश उनियाल व उनके भाई 35 वर्षीय केवल उनियाल निवासी रुद्रपुर, दूल्हे के दूसरे जीजा 32 वर्षीय सुरेश नौटियाल निवासी पंतनगर की मौके पर ही मौत हो गई।

    दूल्हे के भाई भास्कर पंडा पुत्र सुरेश पंडा को जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने के बाद हायर सेंटर भेजा है। मृतक प्रकाश उनियाल के 12 वर्षीय बेटे धीरज उनियाल, मृतक भावना के पांच वर्षीय बेटे चेतन चौबे, लाखकोटी जिला पिथौरागढ़ निवासी 14 वर्षीय राजेश जोशी पुत्र उमेश जोशी, चालक 38 वर्षीय देवी दत्त पांडे पुत्र राम दत्त पांडे निवासी सल्ला भाटकोट सेराघाट को लोहाघाट उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। दोपहर बाद चालक को छोड़ तीन अन्य घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है।

    चालक के विरुद्ध सौंपी तहरीर

    हादसे वाले वाहन को बरात के लिए बुक नहीं कराया गया था। दूल्हे के भाई पंकज पंडा ने बताया कि बुक किए वाहन मालिक ने अपना वाहन न भेजकर देवी दत्त को शादी में भेज दिया। बरात की अन्य गाड़ियां 40 किमी दूर पहुंच गई थी। तब किसी ने वाहन में सवार व्यक्ति को फोन किया। घटना की जानकारी होने पर बरात में शामिल एक वाहन मौके पर वापस आया। डा. विराज राठी ने बताया चालक के एल्कोमीटर से जांच (शराब सेवन का पता लगाना) की गई है। सेंपल हल्द्वानी भेजा है। दूल्हे के भाई ने चालक के विरुद्ध लोहाघाट थाने में तहरीर दी है।

    लोहाघाट में हुआ मृतकों को पोस्टमार्टम

    मृतकों का लोहाघाट अस्पताल में डा. विराज राठी व डा. मानसी ने पोस्टमार्टम किया। अस्पताल में पांच शव देखकर हर कोई भावुक हो गया। प्रशासन की ओर से मृतक के स्वजन काे दो-दो लाख रुपये के चेक किए गए।

    यह भी पढ़ें- Champawat Accident: छह साल पुराना है दुर्घटना वाला वाहन, आरसी जब्त