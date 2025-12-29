Language
    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणाएं, मुक्तेश्वर में बनेगा 100 करोड़ का क्लीन प्लांट सेंटर

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौचर में किसान दिवस पर किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट स ...और पढ़ें

    चमोली जिले के गौचर मेला मैदान में राज्यस्तरीय किसान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान।

    संवाद सूत्र, जागरण, गौचर (चमोली): केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए मुक्तेश्वर (नैनीताल) में सौ करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना के साथ जंगली जानवरों से सुरक्षा को घेरबाड़ लगाने के लिए प्रदेश को 90 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में कीवी का सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा भी की।

    चमोली जिले के गौचर मेला मैदान में किसानों के कल्याण और आर्थिक उत्थान को समर्पित राज्यस्तरीय किसान दिवस के मौके पर सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65.12 करोड़ की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से आनलाइन हस्तांतरित की।

    मुख्यमंत्री धामी को केंद्र से स्वीकृत पत्र की प्रति सौंपते हुए उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1,228.2 किमी सड़कों के निर्माण होगा। इसके लिए 1,706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खराब पौधों के कारण किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए मुक्तेश्वर में बनने वाले क्लीन प्लांट सेंटर से उन्हें कीवी, सेब व माल्टा सहित नींबू प्रजाति के फलों की अच्छी पौध मिल सकेगी।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छोटे-छोटे खेतों में अधिक उत्पादन के लिए इंटीग्रेटेड खेती पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए हमें फल-सब्जी व जड़ी-बूटी उत्पादन के साथ पशु पालन व मछली पालन को बढ़ावा देना होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के लगभग नौ लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती व डिजिटल कृषि जैसी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उनके लिए सिंचाई की सुविधा पूरी तरह निश्शुल्क है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी विचार रखे।

