केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए की बड़ी घोषणाएं, मुक्तेश्वर में बनेगा 100 करोड़ का क्लीन प्लांट सेंटर

संवाद सूत्र, जागरण, गौचर (चमोली): केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए मुक्तेश्वर (नैनीताल) में सौ करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना के साथ जंगली जानवरों से सुरक्षा को घेरबाड़ लगाने के लिए प्रदेश को 90 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में कीवी का सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चमोली जिले के गौचर मेला मैदान में किसानों के कल्याण और आर्थिक उत्थान को समर्पित राज्यस्तरीय किसान दिवस के मौके पर सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65.12 करोड़ की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से आनलाइन हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री धामी को केंद्र से स्वीकृत पत्र की प्रति सौंपते हुए उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1,228.2 किमी सड़कों के निर्माण होगा। इसके लिए 1,706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खराब पौधों के कारण किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए मुक्तेश्वर में बनने वाले क्लीन प्लांट सेंटर से उन्हें कीवी, सेब व माल्टा सहित नींबू प्रजाति के फलों की अच्छी पौध मिल सकेगी।