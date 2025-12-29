Language
    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात, 88 हजार किसानों के खाते में आए फसल बीमा के 65 करोड़ रुपये

    By Jagran News Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    चमोली के गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी ने 88 हजार किसानों को 65.12 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    चमोली के गौचर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं अन्य।

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर: गौचर (चमोली) में किसानों के कल्याण तथा आर्थिक उत्थान को समर्पित राज्य स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65 करोड़ 12 लाख रूपये की बीमा राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।

    इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित किए जाने और घेरबाड़ योजना के लिए प्रदेश को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने पीएमजीएसवाई-4 योजना के अंतर्गत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1228.2 किमी सड़कों के निर्माण के लिए 1706.94 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा।

    राज्य स्तरीय किसान दिवस के आयोजन में खेती-बागवानी तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में राज्य में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों के साथ ही किसानों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे ऐतिहासिक प्रयासों की जीवंत तस्वीर देखने को मिली। इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए गौचर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्रीशिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साक्षी बने तथा इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की।

