Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाई हाथ की चक्की, CM धामी के साथ ओखली में कूटा धान

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस में भाग लिया। उन्होंने हाथ की चक्क ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौचर में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि मेले में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाथ की चक्की चलाते हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ओखली में धान कूटते केंद्रीय मंत्री।

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर: चमोली जनपद के गौचर में सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाथ की चक्की चलाई। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ओखली में धान भी कूटा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों से संवाद कर मेले में विभिन्न विभागों एवं महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया।

    इस दौरान कृषि एवं इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत ‘किसान भूषण पुरस्कार’ से सम्मानित करने के साथ ही रिवर्स पलायन कर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों एवं समूहों को भी सम्मान प्रदान किया गया।

    सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तराखंडवासियों की निरंतर सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिला और किसानों के सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं।

    उन्होंने उत्तराखंड के माल्टा की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के माल्टा को देश- विदेश तक पहुंचाने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भले ही खेती की जमीन कम हो रही है, बावजूद इसके कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। 

    यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात, 88 हजार किसानों के खाते में आए फसल बीमा के 65 करोड़ रुपये

    यह भी पढ़ें- 'किसानों के लिए बीज का कानून एवं पेस्टीसाइड एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही सरकार', शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला