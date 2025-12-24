'किसानों के लिए बीज का कानून एवं पेस्टीसाइड एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही सरकार', शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला

जागरण संवाददाता, जयपुर। केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जी रामजी से परेशान है। पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। केंद्र सरकार किसानों के लिए बीज का कानून एवं पेस्टीसाइड एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर संसद के आगामी सत्र में इस पर मुहर लग जाएगी। इससे नकली बीज बेचने वालों पर नकेल लगेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हो चुका है। कोई भी झोंपड़ी में नहीं रहेगा, सबको आवास मिलेगा। अब तय किया है कि 15 हजार रुपये की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। दुपहिया वाहन वालों को भी आवास मिलेगा। वह मंगलवार को राजस्थान में नागौर जिले के मेड़ता में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने किसानों को 3200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। कहा कि कांग्रेस रो रही है। पहले कह रही थी एसआइआर अब कह रही है वोट चोरी। जब पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है तो वोट कहां से मिलेंगे। एसआइआर में सही मतदाताओं की जांच होगी। हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, किसी घुपसैठिये का मतदाता सूची में नाम नहीं होगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने युवाओं से वादा किया था कि उन्हें धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पेपर लीक करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। सरकार हर वर्ग के हितों को लेकर फैसले कर रही है।