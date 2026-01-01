THDC Tunnel Accident: हर कदम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, बिन ड्राइवर दौड़ी सामान से भरी ट्रेन तो हुआ हादसा

दुर्घटनाग्रस्त लोको ट्रेन चला रहे आपरेटर उडीसा निवासी संतोष के सीने ,हाथ व कान पर गंभीर चोटें आई हैं। कहना है कि टक्कर लगते ही चीख पुकार मच गई थी लोको ट्रेन में सवार लोग छिटक कर इधर उधर गिर गए कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एक ही पटरी पर यह लोको ट्रेन कैसे चल रही थी। जबकि सिंगनल भी दिया गया लेकिन टनल के अंदर से आ रही ट्रेन रुकी नहीं । हालांकि पहला डिब्बा मजबूत होने के चलते डिब्बे में बैठे लोगों को कम चोटे आई।

उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद निवासी अनुज कुमार का पांव फेक्चर हुआ है। बताया कि एक ही ट्रेक पर दो ट्रेनें चलेंगी यह सोचा नहीं था। यह पूरी तरह सुरक्षा मानकों की अनदेखी है।

लखीमपुर खीरी उत्तरप्रदेश निवासी रंजीत के कंधे पर गंभीर चोट आई है। कहना है कि वे नाइट की शिफ्ट पर जा रहे थे। यह एक औ्द्योगिक ईकाई है। इसमें नियमानुसार सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए था लेकिन सुरक्षा मानकों के नाम पर टनल में कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि यह दुर्घटना हुई है।

हिमांचल जिला कांगडा निवासी शंकर दास भी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। कहना है कि बिना सुरक्षा मानको को नजर अंदाज किए जाने से ही यह घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद उन्हें कंपनी के आला अधिकारियों द्वारा हाल जानना तक उचित नहीं समझा ।

तरंगतारन पंजाब निवासी गुरुशेख सिंह ने बताया कि कंधे व छाती पर गंभीर चोट आई है। कहा कि टनल के अंदर सुरक्षा मानकों की कदम कदम पर अनदेखी है। जिस प्रकार लोको ट्रेन पलटी ओर विद्युत की लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिरता तो करंट से बडा हादसा हो सकता था।