THDC Tunnel Accident: टीएचडीसी ने बनाई तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी, सात दिन में सौपेगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। चमोली जिले में टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना साइट पर मंगलवार रात हुए हादसे में जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। टीएचडीसी प्रबंधन के अनुसार प्राथमिक जांच में यह दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होने की बात सामने आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि जल विद्युत परियोजना पर यह निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) की ओर से किया जा रहा है। ट्रैक पर एक आपरेटर किसी कारण से कुछ मिनट के लिए रुका और पीछे से आ रही ट्राली उससे टकरा गई। इस ट्राली को ट्रैक पर नहीं रोका जाना था। कंपनी ने आपरेटर की गलती को मानते हुए उसे काम से हटा दिया है।