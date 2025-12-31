Language
    THDC Tunnel Accident: टीएचडीसी ने बनाई तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी, सात दिन में सौपेगी रिपोर्ट

    By Deepak Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    चमोली जिले में टीएचडीसी की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना स्थल पर हुए हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रार ...और पढ़ें

    मंगलवार रात हुए हादसे में जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। चमोली जिले में टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना साइट पर मंगलवार रात हुए हादसे में जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। टीएचडीसी प्रबंधन के अनुसार प्राथमिक जांच में यह दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होने की बात सामने आई है।

    बताया गया कि जल विद्युत परियोजना पर यह निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) की ओर से किया जा रहा है। ट्रैक पर एक आपरेटर किसी कारण से कुछ मिनट के लिए रुका और पीछे से आ रही ट्राली उससे टकरा गई। इस ट्राली को ट्रैक पर नहीं रोका जाना था। कंपनी ने आपरेटर की गलती को मानते हुए उसे काम से हटा दिया है।

    टीएचडीसी के मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन डा. एएन त्रिपाठी ने बताया कि जांच के लिए कारपोरेट और परियोजना से जुड़े तीन लोगों की कमेटी बनाकर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानवीय चूक का लग रहा है। विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- THDC Tunnel Accident Update: टनल के अंदर एक ही ट्रैक पर चल रही थीं दोनों लोको ट्रेन, टक्‍कर में 79 घायल