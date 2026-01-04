बदरीनाथ में जम रहा पानी, PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम बंद; कड़ाके की ठंड के कारण 450 मजदूर घरों को लौटे

देवेंद्र रावत, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बदरीनाथ महायोजना के कार्यों की रफ्तार पर कड़ाके की ठंड ने ब्रेक लगा दिए हैं। दो महीनों के लिए महायोजना का काम रोक दिया गया है। ठंड का आलम यह है कि यहां पानी भी जम रहा है। ऐसे में धाम में काम कर रहे 450 से अधिक मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। लोक निर्माण विभाग मार्च के शुरुआती सप्ताह में कार्य फिर से शुरू करने की उम्मीद जता रहा है। तीन चरणों की इस महायोजना में अब तक धाम में 225 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य हो चुके हैं।

पहले चरण में सड़कों का विस्तार, झीलों के सुंदरीकरण के साथ अंदरुनी रास्ते सिविक एनिमिटी, टूरिस्ट मैनजमेंट सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। दूसरे चरण में रिवर फ्रंट के कार्य, पुलों का निर्माण, ईवी ट्रेक के निर्माण के साथ चिकित्सालय निर्माण, तीर्थ पुरोहित आवास का निर्माण किया जा रहा है।

तीसरे चरण में मंदिर के 75 मीटर गोलाकार में सुंदरीकरण का कार्य होना है। हालांकि इसके लिए अभी 22 लोगों से भवन खाली करने का विवाद चल रहा है। इस कारण मंदिर के आस-पास भवनों का मलबा हटाने का कार्य अधूरा पड़ा है।