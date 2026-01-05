Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड : बैंक के पूर्व प्रबंधक का 3.19 करोड़ का फर्जीवाड़ा, मृतकों के नाम पर भी लिया लोन

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:09 PM (IST)

    गोपेश्वर के उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में पूर्व प्रबंधक अनुराग पुंडीर ने करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने फर्जी खाते खोलकर और मृतकों के नाम पर 3.1 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: गोपेश्वर के उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में पूर्व प्रबंधक अनुराग पुंडीर का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूर्व प्रबंधक ने फर्जी खाते खोलकर करोड़ों का लोन हड़प लिया। मृतकों के नाम भी लोन लिया गया।

    फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पांच लोगों को सरकारी शिक्षक, कर्मचारी बनाकर उनके नाम से भी लोन लिया गया। फर्जी खातों में लगातार किस्त जमा होने के चलते बैंक के अधिकारियों को शक भी नहीं हुआ। मामले का पर्दाफाश होने पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। निलंबित होने के बाद वह फरार है।

    ऐसे खुला यह मामला

    तिलफारा गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक महिला अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए ग्रामीण बैंक पहुंची तो पता चला कि उसका पहले से खाता है। उस पर 32 लाख का लोन भी चल रहा है। शक होने पर शाखा प्रबंधक ने जांच की तो पता चला कि 2022 से 2025 तक अपनी तैनात के दौरान तत्कालीन प्रबंधक ने तीन करोड़ 19 लाख का फर्जी लोन पास करवाया था। यह रकम खुद और अपने पिता के देहरादून स्थित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।

    लोन पर जमा हो रही है किस्त 

    जांच अधिकारी सीनियर मैनेजर सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपित ने पांच ऐसे लोगों के नाम से लिमिट बनाई है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनके नाम से भी 30-30 लाख की धनराशि आहरित की गई। एक पुलिस कर्मी के नाम भी लिमिट बनाई गई है, जबकि उनकी मौत होने के बाद उनका खाता बंद करा दिया गया था। इस लोन पर किस्त जमा हो रही है।

    आरोपित के तीनों नंबर चल रहे बंद

    आरोपित बैंक प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके तीनों नंबर बंद पाए गए हैं। थानाध्यक्ष गोपेश्वर नरेश राठौर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आरोपित फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है कि अनुराग पुंडीर की तैनाती गोपेश्वर स्थित शाखा में 17 अगस्त 2022 को हुई। इस समय तैनाती देहरादून में है।

    यह भी पढ़ें- PM Awas Yojana : अपात्रों ने भी मांगा पक्का घर, AI ने पकड़ा फर्जीवाड़ा, सत्यापन के बाद सूची से कटेगा नाम

    यह भी पढ़ें- बिहार के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर लिया बड़ा फैसला