उत्तराखंड : बैंक के पूर्व प्रबंधक का 3.19 करोड़ का फर्जीवाड़ा, मृतकों के नाम पर भी लिया लोन

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: गोपेश्वर के उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में पूर्व प्रबंधक अनुराग पुंडीर का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूर्व प्रबंधक ने फर्जी खाते खोलकर करोड़ों का लोन हड़प लिया। मृतकों के नाम भी लोन लिया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पांच लोगों को सरकारी शिक्षक, कर्मचारी बनाकर उनके नाम से भी लोन लिया गया। फर्जी खातों में लगातार किस्त जमा होने के चलते बैंक के अधिकारियों को शक भी नहीं हुआ। मामले का पर्दाफाश होने पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। निलंबित होने के बाद वह फरार है।

ऐसे खुला यह मामला तिलफारा गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक महिला अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए ग्रामीण बैंक पहुंची तो पता चला कि उसका पहले से खाता है। उस पर 32 लाख का लोन भी चल रहा है। शक होने पर शाखा प्रबंधक ने जांच की तो पता चला कि 2022 से 2025 तक अपनी तैनात के दौरान तत्कालीन प्रबंधक ने तीन करोड़ 19 लाख का फर्जी लोन पास करवाया था। यह रकम खुद और अपने पिता के देहरादून स्थित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।

लोन पर जमा हो रही है किस्त जांच अधिकारी सीनियर मैनेजर सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपित ने पांच ऐसे लोगों के नाम से लिमिट बनाई है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनके नाम से भी 30-30 लाख की धनराशि आहरित की गई। एक पुलिस कर्मी के नाम भी लिमिट बनाई गई है, जबकि उनकी मौत होने के बाद उनका खाता बंद करा दिया गया था। इस लोन पर किस्त जमा हो रही है।