उत्तराखंड क्वारी पास ट्रैक: देर रात घने जंगल में मिला दिल्ली का लापता ट्रेकर, बोला- अंधेरा होने से डर गया था...

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: ज्योतिर्मठ के क्वारीपास ट्रेक से लापता हुआ गुरुग्राम व नई दिल्ली से आए 17 सदस्यीय दल में शामिल दिल्ली का ट्रेकर देर रात सकुशल मिल गया। उसकी तलाश में गई टीम उसे रेस्क्यू कर वापस बेस कैंप लाई। उसने बताया कि वह रास्ता भटकने से अन्य साथियों से बिछुड़ गया था। बचाव दल के उसके पास पहुंचने से पहले वह काफी डरा हुआ था, लेकिन टीम के पहुंचने पर उसने राहत की सांस ली।

गुरुग्राम और दिल्ली के 17 पर्यटकों का दल क्वारीपास ट्रेक पर गया था। उन्हें शनिवार शाम तक लौटना था, लेकिन शाम को बेस कैंप में 10 पर्यटक ही लौटे। इस पर वन विभाग व स्थानीय टूर आपरेटर की टीम सात पर्यटकों की तलाश में गई। इस पर छह पर्यटक रास्ते में मिल गए।

उन्होंने बताया कि उनके साथ का दिल्ली का बवाना निवासी शिवम गुप्ता मिनी पांगरचुला से बिछड़ गया है और अब वह लापता है। रेस्क्यू टीम ने युवक की तलाश शुरू की। रात 12:30 बजे वह अकेला घने जंगल में मिल गया। इस क्षेत्र में भालू का भी आतंक बना हुआ है।

रेस्क्यू टीम में वन आरक्षी मान सिंह, अभिषेक बिष्ट, अजय रावत, संजय बिष्ट व स्थानीय ग्रामीण थे। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने बताया कि 27 वर्षीय शिवम गुप्ता को रेस्क्यू टीम ने 12:30 तलाश कर लिया था। उसने बताया कि वह रास्ता भटकने से अपने दल से बिछड़ गया था।