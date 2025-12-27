Language
    उत्तराखंड में क्वारी पास ट्रैक पर गए सात ट्रैकर नहीं पहुंचे बेस कैंप, गुरुग्राम से आया था 17 पर्यटकों का दल

    By Devendra RawatEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    गुरुग्राम से आए 17 पर्यटकों में से 7 क्वारी पास ट्रैक पर बेस कैंप नहीं लौटे। इनमें से 6 पर्यटकों को खोज लिया गया है, जबकि एक पर्यटक, शिवम गुप्ता, अभी ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्वारी पास ट्रैक के लिए बनाया बैस कैंप।

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर (चमोली): क्वारी पास ट्रैक पर गुरुग्राम के 17 पर्यटकों के ग्रुप में से अभी तक केवल 10 पर्यटक बेस कैंप लौटे हैं। सात पर्यटकों को ढूंढने के लिए वन विभाग और स्थानीय टूर आपरेटर की टीम जुटी हुई है। अब तक छह पर्यटक रास्ते में मिल गए हैं, जबकि एक युवक अभी भी लापता है।

    आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि लापता पर्यटक की सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेजी गई। गुरुग्राम से आए 17 ट्रैकर 25 दिसंबर को क्वारी पास पांगरचुला ट्रैक पर करछो तुगासी गांव से पैदल ट्रेक पर गए थे और शनिवार को बेस कैंप खुलारा लौटना था।

    बताया गया कि शनिवार शाम तक 10 पर्यटक सुरक्षित बेस कैंप पहुंच गए। स्थानीय टूर आपरेटर के गाइड और ग्रामीणों ने खोजबीन के दौरान छह पर्यटकों को रास्ते में ढूंढ लिया। अब उनके साथ का एक पर्यटक, शिवम गुप्ता, मिनी पांगरचुला से बिछड़ गया है और वह अभी लापता है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

