उत्तराखंड में क्वारी पास ट्रैक पर गए सात ट्रैकर नहीं पहुंचे बेस कैंप, गुरुग्राम से आया था 17 पर्यटकों का दल

संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर (चमोली): क्वारी पास ट्रैक पर गुरुग्राम के 17 पर्यटकों के ग्रुप में से अभी तक केवल 10 पर्यटक बेस कैंप लौटे हैं। सात पर्यटकों को ढूंढने के लिए वन विभाग और स्थानीय टूर आपरेटर की टीम जुटी हुई है। अब तक छह पर्यटक रास्ते में मिल गए हैं, जबकि एक युवक अभी भी लापता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि लापता पर्यटक की सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेजी गई। गुरुग्राम से आए 17 ट्रैकर 25 दिसंबर को क्वारी पास पांगरचुला ट्रैक पर करछो तुगासी गांव से पैदल ट्रेक पर गए थे और शनिवार को बेस कैंप खुलारा लौटना था।

बताया गया कि शनिवार शाम तक 10 पर्यटक सुरक्षित बेस कैंप पहुंच गए। स्थानीय टूर आपरेटर के गाइड और ग्रामीणों ने खोजबीन के दौरान छह पर्यटकों को रास्ते में ढूंढ लिया। अब उनके साथ का एक पर्यटक, शिवम गुप्ता, मिनी पांगरचुला से बिछड़ गया है और वह अभी लापता है।