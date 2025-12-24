Language
    पहाड़ों से आएगा बर्फ का तूफान, कश्मीर के पांच जिलों में एवलांच की चेतावनी; अगले 24 घंटे मुश्किल भरे

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:29 AM (IST)

    मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में 2,800 मीटर से ऊपर के ...और पढ़ें

    कश्मीर के पांच जिलों में एवलांच की चेतावनी (File Photo)


    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों के लिए मौसम विभाग ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी को देखते हुए बुधवार को जम्मू और कश्मीर के पांच जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।

    मौसम विभाग ने पांच जिलों डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के लिए कम खतरे वाली हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों से 2,800 मीटर ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। लोगों से हिमस्खलन वाले इलाकों से बचने और आधिकारिक सलाह मानने को कहा गया है।

    क्या होता है एवलांच?

    एवलांच तब आता है, जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा मात्रा बर्फ जम जाती है और दबाव ज्यादा होने पर बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है। बर्फ की परतें खिसकती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं। रास्ते में जो कुछ आता है, उसे भी ये बहा ले जाती हैं। इसलिए पर्वतारोहण काफी जोखिमभरा होता है।

    कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम?

    मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 दिसंबर तक लगभग बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर से एक जनवरी तक कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं।