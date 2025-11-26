जागरण संवाददाता, चमोली। श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद इस वर्ष की चारधाम यात्रा का समापन हो गया है। गौरतलब है कि श्री केदारनाथ धाम तथा श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज यानि 23 अक्टूबर तथा श्री गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो गए थे। मंगलवार को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दौरान पांच हजार से अधिक श्रद्धालु इसके साक्षी बने हैं। श्रद्धालुओं ने नारायण से बिछुड़ने का गम साफ दिख रहा था।

बदरीनाथ धाम में परंपरा है कि श्रद्धालु अगर कपाट बंद होने के उत्सव में शामिल होता है तो उसे नारायण के कपाट खुलने की तिथि पर भी अगले साल उपस्थित रहना होता है। आईटीबीपी ने संभाला बदरीनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा बदरीनाथ धाम की सुरक्षा में यात्राकाल के दौरान पुलिस व पीएसी तैनात होती है। लेकिन शीतकाल में धाम की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक प्लाटून बदरीनाथ धाम में सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि आईटीबीपी अब शीतकाल में बदरीनाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल चुकी है। कहा कि एक प्लाटून आईटीबीपी के जवान बदरीनाथ में पहुंच चुके हैं। शीतकाल में सशस्त्र जवान 24 घंटें मंदिर की सुरक्षा में लगे रहते हैं।