शीतकाल के आज बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट, साक्षी बनने पहुंचे हजारों श्रद्धालु

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): बदरीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर बाद 2:56 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्री बदरीनाथ मंदिर को 12 क्विंटल गेंदे के पुष्पों से सजाया गया है।

मंदिर के सिंह द्वार की अद्भुत मनोरम छठा देख श्रद्धालु भाव विभोर हुए। अब तक करीब 16 लाख 55 हजार श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचे हैं । वहीं, 26 नवंबर को उद्धव जी, कुबेर जी व शंकराचार्य जी की गद्दी डोली पांडुकेश्वर पहुंचेगी।