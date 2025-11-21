बदरीनाथ धाम में लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने किया नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण

संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन: कर्नल आफ द गढ़वाल राइफल्स एवं गढ़वाल स्काउट लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने बदरीनाथ में नवनिर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया।

द्वार के लोकार्पण के बाद अब तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों को मंदिर में प्रवेश करते समय बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

शुक्रवार को बदरीनाथ धाम में नवनिर्मित एवं भव्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण एक गरिमामय समारोह के दौरान संपन्न हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा, कर्नल आफ द गढ़वाल राइफल्स व गढ़वाल स्काउट्स ने विधिवत रूप से द्वार का उद्घाटन किया।

यह प्रवेश द्वार नये पुल के समीप स्थापित किया है। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडौन की ओर से बदरीनाथ मंदिर को भेंट स्वरूप यह द्वार समर्पित किया है। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी व क्षेत्रीय ग्रामीणों की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया।



बता दें कि इस प्रवेश द्वार के निर्माण से बदरीनाथ मंदिर परिसर की पारंपरिक गरिमा, आध्यात्मिक वातावरण और सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तीर्थयात्रियों व स्थानीय नागरिकों को अब मंदिर में प्रवेश करते समय एक और अधिक आकर्षक, सुव्यवस्थित और पवित्र अनुभव प्राप्त होगा।