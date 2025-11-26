Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand News: 16.60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बदरीनाथ धाम में दर्शन

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:26 AM (IST)

    बदरीनाथ धाम में इस वर्ष 16.60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि चारों धामों में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने शीतकालीन गद्दीस्थलों के दर्शन करने की अपील की है। कपाट बंद होने पर देवताओं के विग्रहों को शीतकालीन प्रवास के लिए ले जाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बदरीनाथ धाम में इस बार 16.60 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: इस बार बदरीनाथ धाम में 16.60 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि चारों धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख से अधिक रही। अब जबकि, चारों धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, सो शीतकालीन यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जल्द संतों, तीर्थ पुरोहितों व हक-हकूकधारियों के सहयोग से शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। उन्होंने देशभर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शीतकालीन गद्दीस्थलों के दर्शन को पहुंचें।

    मंगलवार को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद देवताओं के खजांची कुबेरजी के विग्रह को रात्रि प्रवास के लिये बामणी गांव और उद्धवजी के विग्रह व शंकराचार्य की गद्दी को रावल निवास ले जाया गया।

    इस मौके पर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, प्रभारी धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट व अमित बंदोलिया मंदिर परिक्रमा कर सिंहद्वार से बाहर निकले।

    अध्यक्ष द्विवेदी ने यात्रा में सहयोगी व सहभागी रहे सभी विभागों, संस्थाओं, सेना, आइटीबीपी, पुलिस, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हकहकूकधारी व तीर्थ पुरोहितों सभी का आभार जताया।

    कपाट बंद होने के अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती व विजय कपरवाण, मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, दंडी स्वामी मुकुंदानंद, सदस्य महेंद्र शर्मा, प्रह्लाद पुष्पवाण, देवीप्रसाद देवली, धीरज पंचभैया, दिनेश डोभाल, पंडित मोहित सती, राजेंद्र प्रसाद डिमरी, डा. विनीत पोस्ती, नीलम पुरी, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी, पूर्व सदस्य भास्कर डिमरी, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, ईओ नगरपंचायत सुनील पुरोहित, थाना प्रभारी नवनीत भंडारी, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, राजेंद्र सेमवाल, भूपेंद्र रावत, मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- Badrinath Dham gate close: शीतकाल के लिए बंद हुए बदरीनाथ धाम के कपाट, गूंजे बदरी विशाल के जयकारे

    यह भी पढ़ें- बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए होंगे बंद, मंदिर को सजाया गया 12 क्विंटल फूलों से