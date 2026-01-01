कौसानी में पर्यटकों ने नए साल पर नजदीक से देखा हिमालय, दिल्ली-मुंबई-गुजरात और यूपी के सैलानियों की रही धूम

संसू, जागरण, कौसानी। नए साल पर कौसानी में पर्यटकों ने नंदा देवी, त्रिशूल तथा पंचाचूली जैसी चोटियों के शानदार हिमालयी नज़ारों का आनंद लिया। जहां होटल और रिसार्ट्स ने कैंप फायर और कुमाऊंनी व्यंजनों के साथ जश्न मनाया। वहीं, कई लोग भीड़ से दूर शांत वातावरण में प्रकृति तथा संस्कृति का अनुभव करने के लिए पहुंचे।

थर्टी फर्स्ट की रात दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत तमाम अन्य राज्यों से आए पर्यटक नए वर्ष के आगमन को लेकर जमकर थिरके। रात 12 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटकों ने कुमाऊं व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया। कौसानी चाय की चुस्की के साथ उनकी सुबह हुई तथा हिमालय दर्शन किए। हालांकि हल्के बादलों तथा कोहरे ने खलल डाला।