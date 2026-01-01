Language
    कौसानी में पर्यटकों ने नए साल पर नजदीक से देखा हिमालय, दिल्ली-मुंबई-गुजरात और यूपी के सैलानियों की रही धूम

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:42 PM (IST)

    कौसानी में नए साल पर पर्यटकों ने नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी चोटियों के शानदार हिमालयी नज़ारों का आनंद लिया। होटल और रिसॉर्ट्स ने कैंप फायर और ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौसानी से हिमालय का दीदार करते पर्यटक। सौ. गिरीश कांडपाल।

    संसू, जागरण, कौसानी। नए साल पर कौसानी में पर्यटकों ने नंदा देवी, त्रिशूल तथा पंचाचूली जैसी चोटियों के शानदार हिमालयी नज़ारों का आनंद लिया। जहां होटल और रिसार्ट्स ने कैंप फायर और कुमाऊंनी व्यंजनों के साथ जश्न मनाया। वहीं, कई लोग भीड़ से दूर शांत वातावरण में प्रकृति तथा संस्कृति का अनुभव करने के लिए पहुंचे।

    थर्टी फर्स्ट की रात दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत तमाम अन्य राज्यों से आए पर्यटक नए वर्ष के आगमन को लेकर जमकर थिरके। रात 12 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटकों ने कुमाऊं व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया। कौसानी चाय की चुस्की के साथ उनकी सुबह हुई तथा हिमालय दर्शन किए। हालांकि हल्के बादलों तथा कोहरे ने खलल डाला।

    इस दौरान अनासक्ति आश्रम, रुद्रधारी मंदिर, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय आदि स्थानों पर भी पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों ने बर्फ से ढकी चोटियों के मनोरम दृश्यों का दीदार किया, खासकर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, जब यह चोटियां सुनहरी रोशनी में नहा उठतीं है।

    वहीं नए वर्ष के स्वागत के लिए, कौसानी में पहली बार पारंपरिक छलिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय संस्कृति और नृत्य का प्रदर्शन हुआ, जिससे पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिला।

