Almora News: विस्फोटक मिलने के बाद तीन दिन से सल्ट में एसएसपी का डेरा, जल्द होगा खुलासा
अल्मोड़ा के सल्ट में विस्फोटक जिलेटिन मिलने से हड़कंप मच गया है। एसएसपी देवेंद्र पींचा तीन दिनों से सल्ट में डेरा डाले हुए हैं और खुद मामले की कमान संभाले हैं। पुलिस कई संदिग्धों और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि विस्फोटक कंस्ट्रक्शन के लिए लाया गया था। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है।
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास मिले विस्फोटक सामग्री जिलेटिन मिलने के बाद तीन दिनों से एसएसपी देवेंद्र पींचा सल्ट में डेरा जमाए हुए हैं। मामले की गंभीरता को देख कप्तान ने खुद पूरे प्रकरण की कमान संभाली है। सूत्रों की मानें तो पुलिस अब खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। पुलिस शीघ्र मामले का पर्दाफाश कर सकती है।
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों में शुक्रवार को स्कूली बच्चों को संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी खुद मौके पर डटे हैं। मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। जबकि पुलिस की कई टीमें क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान पर हैं। पुलिस ठेकेदारों के साथ मजदूरों से पूछताछ में जुटी हुई है। रविवार को भी टीमें जगह-जगह छानबीन में जुटी रही। माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए भी यह सामग्री लाई गई हो।
जांच चल रही है, कई संदिग्धों और ठेकेदारों से पूछताछ की गई है। पुलिस टीमें छानबीन में लगी है। शीघ्र मामला का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। - देवेंद्र पींचा, एसएसपी अल्मोड़ा
