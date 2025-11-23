संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास मिले विस्फोटक सामग्री जिलेटिन मिलने के बाद तीन दिनों से एसएसपी देवेंद्र पींचा सल्ट में डेरा जमाए हुए हैं। मामले की गंभीरता को देख कप्तान ने खुद पूरे प्रकरण की कमान संभाली है। सूत्रों की मानें तो पुलिस अब खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। पुलिस शीघ्र मामले का पर्दाफाश कर सकती है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों में शुक्रवार को स्कूली बच्चों को संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी खुद मौके पर डटे हैं। मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। जबकि पुलिस की कई टीमें क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान पर हैं। पुलिस ठेकेदारों के साथ मजदूरों से पूछताछ में जुटी हुई है। रविवार को भी टीमें जगह-जगह छानबीन में जुटी रही। माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए भी यह सामग्री लाई गई हो।