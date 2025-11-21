Almora News: सल्ट में एक स्कूल के पास झाड़ियों में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक, मचा हड़कंप

भिकियासैंण (अल्मोड़ा): दिल्ली व जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद जिले के सल्ट क्षेत्र में एक स्कूल के पास झाड़ियों में 20 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों को संदेह होने पर झाड़ियों की तलाशी ली गई तो वहां जेलीग्नाइट या जिलेटिन की 161 छड़ें दिखाई दीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी शुरू की।

जांच के दौरान कुल 161 जेलीग्नाइट की छड़ें बरामद की गईं, जिनका वजन 20 किलो 125 ग्राम बताया जा रहा है। एक छड़ करीब 125 ग्राम की है। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।

सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।मामले की गंभीरता देख अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही यह पता लगाने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी गई है कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक सल्ट क्षेत्र में कैसे पहुंचा और इसका उद्देश्य क्या था। पुलिस ने बरामद जेलीग्नाइट के सुरक्षित निस्तारण के लिए भिकियासैंण कोर्ट से अनुमति भी प्राप्त कर ली है। विस्फोटक के मिलने का यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में हाल के बम विस्फोटों के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं।