    Almora News: सल्ट में एक स्कूल के पास झाड़ियों में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक, मचा हड़कंप

    By Chandrashekhar Diwedi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    अल्मोड़ा के भिकियासैंण में एक स्कूल के पास 20 किलो से अधिक विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों ने झाड़ियों में संदिग्ध सामग्री देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 161 जेलीग्नाइट की छड़ें बरामद की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच के आदेश दिए। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    Hero Image

    यह फोटो सोशली मीडिया से प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर के रूप में ली गई है।

    भिकियासैंण (अल्मोड़ा): दिल्ली व जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद जिले के सल्ट क्षेत्र में एक स्कूल के पास झाड़ियों में 20 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया।

    स्कूली बच्चों को संदेह होने पर झाड़ियों की तलाशी ली गई तो वहां जेलीग्नाइट या जिलेटिन की 161 छड़ें दिखाई दीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
    पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी शुरू की।

    जांच के दौरान कुल 161 जेलीग्नाइट की छड़ें बरामद की गईं, जिनका वजन 20 किलो 125 ग्राम बताया जा रहा है। एक छड़ करीब 125 ग्राम की है। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।

    सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।मामले की गंभीरता देख अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    साथ ही यह पता लगाने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी गई है कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक सल्ट क्षेत्र में कैसे पहुंचा और इसका उद्देश्य क्या था।

    पुलिस ने बरामद जेलीग्नाइट के सुरक्षित निस्तारण के लिए भिकियासैंण कोर्ट से अनुमति भी प्राप्त कर ली है। विस्फोटक के मिलने का यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में हाल के बम विस्फोटों के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं।

    स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

    बेहद खतरनाक विस्फोटक है जेलीग्नाइट

    अल्मोड़ा: जेलीग्नाइट या जिलेटिन एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक है। जिसका उपयोग मुख्यतः खनन, सड़क निर्माण, सुरंग बनाने और चट्टानों को तोड़ने जैसे भारी कार्यों में किया जाता है।

    यह नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज और अन्य रसायनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें तेज़ धमाका करने की क्षमता आती है। विस्फोटक पानी में भी प्रभावी रहता है, इसलिए इसे नमी वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

    इसकी छड़ों को डिटोनेटर के माध्यम से विस्फोटित किया जाता है। यह अत्यधिक संवेदनशील और नियंत्रित तरीके से उपयोग होने वाला विस्फोटक पदार्थ है।

    पूरे मामले की जांच की जा रही है अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    देवेंद्र पींचा, एसएसपी अल्मोड़ा

