'क्लासरूम में बम रखा है, कभी भी फट सकता है...', दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को धमाका कर उड़ाने की धमकी मिली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में स्कूलों व अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में बृहस्पतिवार सुबह अति सुरक्षित नई दिल्ली जिला के तीन नामी प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी ईमेल के जरये दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चाणक्यपुरी स्थित संस्कृति पब्लिक स्कूल, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के अलावा बाराखंभा स्थित माॅडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल कर बताया

गया था कि उनके स्कूलों में क्लासरूम में बम रखा हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। सूचना मिलते ही तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस,अग्निशमन विभाग, बम स्क्वाड, डाॅग स्क्वाड, कैट एम्बुलेंस को दे दी गई। कुछ देर में स्थानीय थाना पुलिस के अलावा सभी विभागों की टीमें स्कूलों में पहुंच गई। स्कूलों को खाली करवा कर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन बम जैसा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद फर्जी मेल करार दे दिया गया। डीसीपी का कहना है कि जीमेल के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसकी जांच में साइबर सेल थाना पुलिस को भी लगाया गया है।

ज्ञात रहे बीते 18 नवंबर को भी राजधानी के चार जिला अदालतों और दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस और रोहिणी कोर्ट के अलावा दो सीआरपीएफ स्कूलों को जैश-ए-मोहम्मद के नाम से मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

बीते मंगलवार सुबह करीब दस बजे ईमेल से अदालतों के आधिकारिक मेल आईडी पर मेल भेजा गया। उसी समय प्रशांत विहार और द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूलों के अंदर भी बम रखे होने के संबंध में मेल भेजा गया। सभी जगहों पर सघन जांच में कहीं भी बम जैसा कुछ नहीं मिला।