Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम में लगी आग, आयल भरे ड्रम भटने से धमाका

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में विष्णु सरन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तेल से भरे ड्रम फटने से धमाका हुआ और अफरातफरी मच गई। दमकल की छह गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गोदाम मालिक विकास अग्रवाल हैं और उनकी फर्म कंस्ट्रक्शन सामग्री उपलब्ध कराती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में आग लग गई। आग लगने के कुछ ही देर में धमाके से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। दमकल ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। आग की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फजलगंज थानाक्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विष्णु सरन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम में गुरुवार दोपहर शार्ट सर्किट से आग लग गई। आयल भरे ड्रम फटने से धमाका होने से अफरातफरी मच गई। मैनेजर सनत कनोडिया ने बताया कि गोदाम के मालिक विकास अग्रवाल है। यह फर्म कंस्ट्रक्शन से जुड़े शटरिंग, प्लाइवुड, शटरिंग आयल समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराती है। आग की जानकारी मिलते ही सीएफओ दीपक शर्मा के साथ फ़जलगंज, कर्नलगंज, लाटूश रोड से छह गाड़ियां मौके पर पहुंची।