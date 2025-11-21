उत्तराखंड में स्कूल के पास मिला बेहद खतरनाक विस्फोटक जेलीग्नाइट, पानी में भी नहीं होता है डिफ्यूज
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक स्कूल के पास 20 किलो से अधिक जेलीग्नाइट विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों ने पुलिस को सूचना दी। एसएसपी के अनुसार, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जेलीग्नाइट एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक है, जिसका उपयोग खनन और सड़क निर्माण में होता है।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। दिल्ली व जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। यहां सल्ट में एक स्कूल के पास झाड़ियों में जेलीग्नाइट या जिलेटिन की 161 छड़ें मिलीं है। जिनका वजन 20 किलो 125 ग्राम बताया जा रहा है।
स्कूली बच्चों ने उक्त विस्फोटक को देखा और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। विस्फोटक मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बेहद खतरनाक विस्फोटक है जेलीग्नाइट
- जेलीग्नाइट या जिलेटिन एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक है।
- इसका उपयोग मुख्यतः खनन, सड़क निर्माण, सुरंग बनाने और चट्टानों को तोड़ने जैसे भारी कार्यों में किया जाता है।
- यह नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्यूलोज और अन्य रसायनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें तेज़ धमाका करने की क्षमता आती है। विस्फोटक पानी में भी प्रभावी रहता है, इसलिए इसे नमी वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है।
- इसकी छड़ों को डिटोनेटर के माध्यम से विस्फोटित किया जाता है।
- यह अत्यधिक संवेदनशील और नियंत्रित तरीके से उपयोग होने वाला विस्फोटक पदार्थ है।
