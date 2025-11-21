उत्तराखंड में स्‍कूल के पास मिला बेहद खतरनाक विस्फोटक जेलीग्नाइट, पानी में भी नहीं होता है डिफ्यूज

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक स्कूल के पास 20 किलो से अधिक जेलीग्नाइट विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों ने पुलिस को सूचना दी। एसएसपी के अनुसार, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जेलीग्नाइट एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक है, जिसका उपयोग खनन और सड़क निर्माण में होता है।

यह फोटो सोशली मीडिया से प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर के रूप में ली गई है।