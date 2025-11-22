जेलीग्नाइट मिलने से अल्मोड़ा में खलबली: SSP देवेंद्र पींचा ने चलाया सर्च ऑपरेशन, स्कूल के पास मिला था 20 KG विस्फोटक
अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में 161 संदिग्ध जेलीग्नाइट मिलने से पुलिस अलर्ट पर है। एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चलाया और टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्कूल के पास झाड़ियों में 20 किलो से अधिक विस्फोटक मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की अपील कर रही है।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। थाना सल्ट क्षेत्र में 161 संदिग्ध जेलीग्नाइट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट है। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कमान संभालते हुए क्षेत्र के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया। बम डिस्पोजल टीम, स्वान दस्ता, स्थानीय व आसपास के थाना पुलिस, एलआईयू व आईआरबी को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जेलीग्नाइट मिलने पर पुलिस अलर्ट, घटनास्थल के आसपास चलाया सघन अभियान
एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास जंगलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील लोगों से की है। शुक्रवार को सल्ट क्षेत्र में एक स्कूल के पास झाड़ियों में 20 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया था।
एसएसपी ने संभाली कमान जांच करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन
स्कूली बच्चों को संदेह होने पर झाड़ियों की तलाशी ली गई तो वहां जेलीग्नाइट या जिलेटिन की 161 छड़ें दिखाई दीं। बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यहां शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान सीओ रानीखेत विमल प्रसाद, निरीक्षक अभिसूचना मनोज भारद्वाज, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वाराहाट विनोद जोशी, थानाध्यक्ष देघाट अजेेंद्र प्रसाद आदि शामिल रहे।
