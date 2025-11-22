जेलीग्नाइट मिलने से अल्मोड़ा में खलबली: SSP देवेंद्र पींचा ने चलाया सर्च ऑपरेशन, स्कूल के पास मिला था 20 KG विस्फोटक

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। थाना सल्ट क्षेत्र में 161 संदिग्ध जेलीग्नाइट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट है। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कमान संभालते हुए क्षेत्र के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया। बम डिस्पोजल टीम, स्वान दस्ता, स्थानीय व आसपास के थाना पुलिस, एलआईयू व आईआरबी को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जेलीग्नाइट मिलने पर पुलिस अलर्ट, घटनास्थल के आसपास चलाया सघन अभियान

एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास जंगलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील लोगों से की है। शुक्रवार को सल्ट क्षेत्र में एक स्कूल के पास झाड़ियों में 20 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया था।