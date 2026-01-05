Language
    अल्मोड़ा : नए साल में नशा तस्करों पर बड़ा वार, सल्ट में 52 किलो गांजा के साथ तीन गिरफ्तार

    By Santosh Bisht Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:53 PM (IST)

    अल्मोड़ा पुलिस ने नव वर्ष पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सल्ट में गांजा तस्करी कर रहे तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान एक अर्टिगा कार से 51.9 ...और पढ़ें

    पुलिस टीम ने सल्ट में चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी कर रहे तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    संस, जागरण. अल्मोड़ा: नव वर्ष पर नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने सल्ट में गांजा तस्करी कर रहे तीन आरोपितों को धर दबोचा।

    आरोपितों से 51.950 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तस्कर सराईखेत से अर्टिगा कार में गांजा भरकर रामनगर ले जा रहे थे। नशे के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर एसएसपी देवेंद्र पींचा ने पुलिस टीम को पांच हजार रुपये नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया।

    जनपद को नशा मुक्त करने को लेकर पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। अब थानाध्यक्ष सल्ट कश्मीर सिंह और एसओजी प्रभारी भुवन चंद्र जोशी की अगुआई में पुलिस टीम चेकिंग अभियान पर थी।

    इस दौरान नैल तिराहा के पास सराईखेत की तरफ से आ रही सफेद रंग की आर्टिगा कार संख्या एचआर-38-एबी-9680 को चेक किया गया।

    चेक करने कार सवार विशाल सिंह निवासी शिव विहार कालोनी, मोहम्मद अनस निवासी तेली पुरा बड़ी मस्जिद के पास रामनगर और मोहम्मद हासिम निवासी तेली पुरा रामनगर जिला नैनीताल के कब्जे से 51.950 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ।

    जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की। कार को भी सीज किया गया। यहां अपर उप निरीक्षक लखविंदर सिंह, जयप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार, अवधेश कुमार, कांस्टेबल गणेश पांडे आदि शामिल रहे।

