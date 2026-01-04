नेपाल में बिहार रजिस्टर्ड कार से बरामद हुआ 80.9 किलो गांजा, तस्करी का प्रयास नाकाम
नेपाल के सर्लाही जिले में सशस्त्र पुलिस ने भारत की ओर जा रही एक भारतीय नंबर की कार से 80 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया है। यह कार्रवाई बलरा नगरपालिका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। रक्सौल सीमा से दूर नेपाल के सर्लाही जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा के साथ भारतीय नंबर की एक कार को जब्त किया है। यह कार्रवाई बलरा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव के समीप की गई।
सशस्त्र पुलिस के अनुसार भारत की ओर जा रही बीआर–33 पीए–3701 नंबर की कार को जांच के लिए रोके जाने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही चालक कार छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद कार की तलाशी लेने पर गांजा जैसा दिखने वाला मादक पदार्थ बरामद किया गया।
वाहन बिजली के खंभे से टकरा गया
बताया गया कि रविवार सुबह करीब तीन बजे विशेष सूचना के आधार पर सीमा सुरक्षा गुल्म मलंगवा के डीएसपी लीलाबहादुर कार्की के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। जांच से बचने के प्रयास में चालक ने कार भगाने की कोशिश की, इस दौरान वाहन बिजली के खंभे से टकरा गया। इसके बाद चालक कार छोड़कर सीमा पार भारत की ओर फरार हो गया।
कार की गहन तलाशी के दौरान फॉल्स बॉटम (गुप्त तहखाना) बनाकर छिपाकर रखा गया 80 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा और कार को जब्त कर सीमा सुरक्षा गुल्म मलंगवा लाया गया है। सशस्त्र पुलिस ने बताया कि जब्त गांजा और वाहन को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस कार्यालय मलंगवा को सौंपने की तैयारी की जा रही है।
इस घटना को लेकर कुछ स्थानीय सूत्रों का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी है, लेकिन कारोबारी और सुरक्षाकर्मियों के बीच मिलीभगत न होने की स्थिति में ही इस तरह की कार्रवाई सामने आती है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।