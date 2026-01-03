Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस ने फूंका खेल मंत्री और गिरधारी लाल साहू का पुतला, कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

    By Santosh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के महिलाओं के प्रति विवादित बयान पर अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। चौघानपाटा मे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    साहू के विवादित बयान से महिला कांग्रेस में उबाल। जागरण

    संस, जागरण अल्मोड़ा। दौलाघट में आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से महिलाओं के प्रति दिए गए विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विवादित बयान को लेकर हमलावर है। अब विरोध में महिला कांग्रेस ने चौघानपाटा में प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और साहू का पुतला फूंका।

    मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पति की ओर से जिस तरह महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसका महिला कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। कहा कि साहू का यह बयान महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    बिष्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से जल्द से जल्द गिरधारी लाल साहू के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो महिला कांग्रेस आंदोलन को और अधिक उग्र करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न और महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ अब सहन नहीं किया जाएगा। कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी ही और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर हर स्तर तक संघर्ष किया जाएगा।

    ये रहे मौजूद

    लीला जोशी, प्रीती बिष्ट, मंजू कांडपाल, सपना बिष्ट, विमल जोशी, निर्मला कांडपाल, इंदिरा वर्मा, गीता पांडे, किरण आर्य, उमा आर्य, आसना गुनगुन, जया जोशी, आशा शर्मा, शोभा जोशी, लता तिवारी,पुष्पा पांडे, तारा तिवारी, नगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी, नारायण दत्त पांडे, शरद शाह, पारस नाथ, दिनेश नेगी, वैभव पांडे, सुधांशु रौतेला आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- खेल मंत्री के पति के विवादित बयान से उत्तराखंड में सियासी घमासान, गिरधारी लाल साहू ने मांगी माफी

    यह भी पढ़ें- 10 लाख का इनाम! 'गिरधारी लाल साहू को बिहार पकड़ लाओ', महिलाओं वाली बात पर विधायक ने दी खुली चुनौती