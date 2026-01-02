Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खेल मंत्री के पति के विवादित बयान से उत्तराखंड में सियासी घमासान, गिरधारी लाल साहू ने मांगी माफी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    खेल मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित विवादित बयान से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। इंटरनेट मीडिया पर बयान प्रसारित होने के ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    कहा- बयान को तोड़-मरोड़ कर किया गया प्रसारित। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। भाजपा नेताओं के महिलाओं के साथ लगातार नाम जुड़ने से प्रदेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर सोमेश्वर विधायक व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित विवादित बयान के इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बयान को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़कर सवाल खड़े किए। मामले को तूल पकड़ता देख गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपनी सफाई दी है।

    गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया में दिए अपने संदेश में कहा कि वह दोलाघट में आयोजित एक कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष के आग्रह पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में बुजुर्गों और महिलाओं का स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान एक मित्र की शादी समारोह को लेकर सामान्य चर्चा हुई थी, जिसे राजनीतिक विरोधियों द्वारा तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बयान का संदर्भ बदला, जो पूरी तरह निराधार और भ्रामक है।

    साहू ने स्पष्ट किया कि वह बहनों और बेटियों का देवी के समान सम्मान करते हैं और उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई भी अपमानजनक भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी किसी बात से किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं।

    इस प्रकरण के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सत्तारूढ़ दल इसे बेवजह तूल दिए जाने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल माफी के बाद भी यह मामला राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है।

    यह भी पढ़ें- 'बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां, कुवारों के लिए...', कैबिनेट मंत्री के पति के विवादित बयान से चढ़ा सियासी पारा, वीडियो वायरल