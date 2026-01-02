'बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां, कुवारों के लिए...', कैबिनेट मंत्री के पति के विवादित बयान से चढ़ा सियासी पारा, वीडियो वायरल
सोमेश्वर विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति, गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान सामने आने से प्रदेश की राजनीति में हलचल मची है। इंटरनेट पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सोमेश्वर विधायक व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक विवादित बयान सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साहू बिहार को लेकर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
वायरल वीडियो में गिरधारी लाल साहू यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि “बिहार में 20–25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं, कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे।” बताया जा रहा है कि यह वीडियो अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्याहीदेवी मंडल में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जहां 23 दिसंबर को साहू ने शिरकत की थी।
सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
इस टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग वीडियो को साझा करते हुए साहू की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है।
फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और विपक्षी दलों द्वारा सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी की जा रही है। वहीं, वायरल वीडियो को लेकर अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित व्यक्ति और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
सरकार की कार्यप्रणाली उजागर
कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू भोज ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी भाजपा सरकार के “बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ” जैसे नारों की सच्चाई उजागर करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को वस्तु की तरह देखने वाली सोच किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।