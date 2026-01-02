Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    10 लाख का इनाम! 'गिरधारी लाल साहू को बिहार पकड़ लाओ', महिलाओं वाली बात पर विधायक ने दी खुली चुनौती

    By Shailesh RaviEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:43 PM (IST)

    सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को पकड़कर बिहार लाने वाले को 10 लाख रुपये इनाम देने की घ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गिरधारी लाल साहू और आईपी गुप्ता। (जागरण)

    शैलेश रवि, सहरसा। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान पर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

    अब सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने भी इस बयान पर अपना रिएक्शन दिया है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को पकड़कर बिहार लाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपये इनाम दूंगा।

    उनका यह एलान क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर अपने एकाउंट से यह पोस्ट किया है।

    बताते चलें कि उत्तराखंड की महिला मंत्री एनडीए नेता रेखा साहू के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा एक कार्यक्रम में अमर्यादित टिप्पणी की गई है।

     

    मंत्री पति ने कहा कि शादी के लिए लड़की बिहार से ले आओ, वहां तो 20-25 हजार में लड़कियां उपलब्ध हो जाती है। इस बयान पर बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ गया है।

    नेताओं द्वारा लगातार इस टिप्पणी को लेकर बयान दिया जा रहा है। इसी बीच बयान देने वाले नेता को बिहार पकड़कर लाने पर सहरसा से इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता ने 10 लाख इनाम देने की घोषणा कर दिया है। इस बयान के बाद लगातार सियासी गरम है और नेता इसे निंदनीय बता रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- NDA नेताओं के न‍िशाने पर आए उत्‍तराखंड की मंत्री के पत‍ि; बिहार की महिलाओं पर टिप्‍पणी का मामला