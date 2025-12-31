जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जौरासी रेंज के भनोटिया गांव में पिछले कई दिनों से आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। आज तड़के करीब चार बजे गुलदार उस पिंजरे में फंस गया, जिसे वन विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व रणनीतिक स्थान पर लगाया गया था। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

बताया जा रहा है कि यह मादा गुलदार बीते दिनों गांव और आसपास के क्षेत्रों में चार मवेशियों को अपना निवाला बना चुकी थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल था। रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे थे, वहीं मवेशियों को भी सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन गया था। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगाया और नियमित निगरानी शुरू की।

आज सुबह गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जौरासी रेंज के रेंज ऑफिसर उमेश चंद्र पांडेय के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। टीम ने सावधानीपूर्वक गुलदार को कब्जे में लेकर अल्मोड़ा भेज दिया। वन विभाग के अनुसार पकड़ी गई गुलदार मादा है, जिसकी उम्र लगभग छह से सात वर्ष आंकी गई है।