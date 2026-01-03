संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा: सर्दी के सीजन में भी जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में आग धधक गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया।

नववर्ष के शुरुआती दिनों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह शाम ठंड का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान दो डिग्री के पास तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगातार जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब फिर से बख के पास जंगलों में आग धधक गई। आग तेजी से नारी निकेतन और आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। इससे लोगों में हड़कंप मच गया।