अल्मोड़ा में नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में फिर धधकी आग, वन संपदा को पहुंच रहा नुकसान
अल्मोड़ा में नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में एक बार फिर आग लग गई। सर्दी के मौसम में भी लगातार हो रही इन घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा: सर्दी के सीजन में भी जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में आग धधक गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया।
नववर्ष के शुरुआती दिनों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह शाम ठंड का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान दो डिग्री के पास तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगातार जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब फिर से बख के पास जंगलों में आग धधक गई। आग तेजी से नारी निकेतन और आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। इससे लोगों में हड़कंप मच गया।
लोगों ने इसकी सूचना पर फायर टीम को दी। जिसके बाद तत्काल फायर टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबकि आग से वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। यहां एलएफएम किशन सिंह, उमेश कुमार, अजय कुमार, जीवन जोशी, पूजा थापा, प्रियंका, प्रियांशु कुमार आदि शामिल रहे।
