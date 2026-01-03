Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अल्‍मोड़ा में नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में फिर धधकी आग, वन संपदा को पहुंच रहा नुकसान

    By Santosh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:09 PM (IST)

    अल्मोड़ा में नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में एक बार फिर आग लग गई। सर्दी के मौसम में भी लगातार हो रही इन घटनाओं से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सर्दी के मौसम में भी लगातार सामने आ आग की घटनाएं. Jagran

    संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा: सर्दी के सीजन में भी जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर नारी निकेतन के पास बख के जंगलों में आग धधक गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया।

    नववर्ष के शुरुआती दिनों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह शाम ठंड का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान दो डिग्री के पास तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगातार जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब फिर से बख के पास जंगलों में आग धधक गई। आग तेजी से नारी निकेतन और आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। इससे लोगों में हड़कंप मच गया।

    लोगों ने इसकी सूचना पर फायर टीम को दी। जिसके बाद तत्काल फायर टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबकि आग से वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। यहां एलएफएम किशन सिंह, उमेश कुमार, अजय कुमार, जीवन जोशी, पूजा थापा, प्रियंका, प्रियांशु कुमार आदि शामिल रहे।

    यह भी पढ़ें- Forest Fire: सुबह शाम ठंड का सितम जारी, फ‍िर भी अल्मोड़ा के जंगलों में धधक रही आग

    यह भी पढ़ें- सर्दी के सीजन में भी उत्तराखंड में धधक रहे जंगल, लमगड़ा के सत्यों के जंगलों में लगी आग