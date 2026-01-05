अंकिता भंडारी हत्याकांड: सोमेश्वर, लमगड़ा में भाजपा ने कांग्रेस का पुतला फूंका, दुष्प्रचार का आरोप

संस, जागरण. सोमेश्वर: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार और अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाते हुए भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने सोमेश्वर में प्रदर्शन किया। विरोध में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। मुख्य चौराहे पर कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह राणा ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी ठोस साक्ष्य के राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में षड्यंत्र रचकर जनता को भ्रमित कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अंकिता हत्याकांड की निष्पक्ष और त्वरित जांच हुई। बिना किसी दबाव के एसआईटी का गठन किया गया, मजबूत साक्ष्य एकत्र किए गए और न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि कांग्रेस के पास इस मामले में कोई भी ठोस साक्ष्य या सबूत हैं तो वह राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और विधि सम्मत तरीके से सीबीआइ जांच की मांग करे। केवल आरोप-प्रत्यारोप से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता।

यहां विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, गोविंद विष्ट, कृष्णा भंडारी, विनोद मेहरा, केवलानंद, बहादुर भंडारी, दिलीप रौतेला, भूपाल मेहरा, कैलाश जोशी, बालम मेहरा, गणेश मेहरा, नरेंद्र नेगी, दीपांशु खाती, शिवराज बोरा सहित समस्त बूथों के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लमगड़ा में भी किया प्रदर्शन लमगड़ा: भाजपा लमगड़ा मंडल व डोल मंडल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। मौके पर मंडल अध्यक्ष हरीश सिंह सिजवाली ने कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को बेवजह तूल देकर जनता को गुमराह कर रही है।