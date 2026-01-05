अंकिता भंडारी हत्याकांड: अल्मोड़ा में कांग्रेस की न्याय यात्रा, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

संस, जागरण अल्मोड़ा:अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रभारी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को विधायक मनोज तिवारी की अगुआई में कांग्रेस कार्यकर्ता अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अल्मोड़ा की सड़कों पर उतरे। चौघानपाटा से मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क तक न्याय यात्रा निकाली। अल्मोड़ा, जागेश्वर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार को चौघानपाटा में एकत्र हुए। गांधी पार्क में सभा कर भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। माल रोड होते हुए न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि अंकिता को जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

मौके पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आज प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार पूरे प्रकरण में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का नारा देने वाली भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है।