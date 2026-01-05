अल्मोड़ा : अचानक पाले में फिसली कार, पैराफिट से टकराई; बाल-बाल बचे उत्तर प्रदेश के छह श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जागेश्वर धाम दर्शन को आ रहे छह श्रद्धालुओं की कार आरताेला पुलिस चौकी के पास अचानक पाले में फिसल गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पैराफिट से टकरा गई, जिससे पैराफिट टूट गया। गनीमत रही कि वाहन खाई में गिरने से बच गया और सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं।

सोमवार सुबह सात बजे एक आर्टिगा कार यूपी37आर-5770 जागेश्वर धाम को जैसे ही आरतोला के पास पहुंचते पाले से कार फिसलते हुए पैराफिट पर टकरा गई। जिससे कार में बैठे छह पर्यटकों को हल्की चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर आरतोला पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को सड़क से हटवाया। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वाहन को आंशिक क्षति पहुंची है। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए लोक निर्माण विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आरतोला चौकी के आसपास का यह स्थान पहले से ही दुर्घटना संभावित है। इसके बावजूद यहां न तो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और न ही पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।