    अल्मोड़ा : अचानक पाले में फिसली कार, पैराफिट से टकराई; बाल-बाल बचे उत्तर प्रदेश के छह श्रद्धालु

    By Chandrashekhar Diwedi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:43 PM (IST)

    अल्मोड़ा के आरतोला में हापुड़ से जागेश्वर धाम जा रहे छह श्रद्धालुओं की कार पाले में फिसलकर पैराफिट से टकरा गई। गनीमत रही कि वाहन खाई में गिरने से बच ग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आरताेला पुलिस चौकी के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पैराफिट से टकराई।

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जागेश्वर धाम दर्शन को आ रहे छह श्रद्धालुओं की कार आरताेला पुलिस चौकी के पास अचानक पाले में फिसल गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पैराफिट से टकरा गई, जिससे पैराफिट टूट गया। गनीमत रही कि वाहन खाई में गिरने से बच गया और सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं।

    सोमवार सुबह सात बजे एक आर्टिगा कार यूपी37आर-5770 जागेश्वर धाम को जैसे ही आरतोला के पास पहुंचते पाले से कार फिसलते हुए पैराफिट पर टकरा गई। जिससे कार में बैठे छह पर्यटकों को हल्की चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलने पर आरतोला पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को सड़क से हटवाया। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वाहन को आंशिक क्षति पहुंची है।

    स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए लोक निर्माण विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आरतोला चौकी के आसपास का यह स्थान पहले से ही दुर्घटना संभावित है। इसके बावजूद यहां न तो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और न ही पर्याप्त चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।

    ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार स्पीड ब्रेकर और जगह-जगह चेतावनी संकेत लगाने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन और लोनिवि से जल्द से जल्द सड़क सुरक्षा के इंतजाम करने, पाले के समय विशेष सावधानी बरतने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। जागेश्वर चौकी इंचार्ज अमित जोशी ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित है वह मंदिर दर्शन कर अपने घरों को चले गए हैं।

